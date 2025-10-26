Irigység teszt: Ha több az IGEN válaszod, irigy típus vagy – még ha nem is sejted

Az irigység egyik legerősebb jele lehet, ha titkon örömet érzel, amikor valaki más kudarcot vall. Ez az érzés különösen akkor jelenhet meg, amikor a másik fél sikere fenyegetően hat rád, vagy úgy érzed, az ő sikerével a te esélyeid csökkennek valamiben. Bár ezt nehéz lehet beismerni, fontos szem előtt tartani, hogy az önértékelés egyik alapköve mások sikereinek őszinte ünneplése.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „Örülsz mások kudarcának?”

Ha többször rajtakapod magad ezen az érzésen, érdemes megvizsgálni, miért válthatja ki belőled mások sikertelensége az elégedettséget.

A cikk folytatódik, lapozz!