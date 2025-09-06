Ha ezt a 3 dolgot csinálja a pasid, titokban már másban gondolkodik

Amikor a kapcsolat elején vagytok, minden percet együtt szeretnétek tölteni, felszabadultan megosztva a legapróbb gondolataitokat is egymással. Azonban előfordulhat, hogy idővel a partnered visszahúzódóbbá válik, és úgy érzed, hogy már nem annyira elérhető érzelmileg, mint azelőtt. Ha azt tapasztalod, hogy egyre ritkábban beszél veled mélyebb témákról, vagy már nem keresi az érintkezéseket és a bensőséges beszélgetéseket, érdemes elgondolkodni, hogy mi vezet ezen változáshoz.

1. Érzelmileg eltávolodik tőled

Gyakori, hogy a tartós kapcsolatok közepén a felek kevésbé érzik szükségét az érzelmi kapcsolódásoknak, de ha ez a változás hirtelen és megmagyarázhatatlan, akkor lehet, hogy a párod már egy másik kapcsolat irányába tekintget. Figyelj azokra az apró jelekre, mint például ha már nem osztja meg a napi történéseit, vagy kevésbé érdeklődik a te érzéseid, gondolataid iránt.

