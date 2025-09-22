Gyorsabb gyógyulás szakítás után: 7 tudományos módszer

Fogadd el az érzéseidet
Kutatások kimutatták, hogy a saját érzéseink elfogadása kulcsfontosságú lehet a felépülésben. Egy 2015-ös tanulmány szerint, melyet a Journal o f Positive Psychology publikált, azok az emberek, akik elismerik és megélik a negatív érzelmeiket, hamarabb túljutnak a fájdalmon. Az elnyomott vagy figyelmen kívül hagyott érzések hosszabb ideig is fenntarthatják a traumát.
Az érzelem kezelésének első lépése, hogy időt és teret adunk magunknak, hogy átéljük a fájdalmat. A pszichológusok szerint, ez a természetes gyászfolyamat része, és segít a lezárásban. Ez persze nem azt jelenti, hogy állandóan a fájdalmunkkal kell foglalkozni, de fontos, hogy ne védekezzünk ellene, mert az csak késlelteti a felépülést.