Mesébe illőek ezek az őszi bejáratok. Gyönyörű őszi verandák

Schuster Borka
Írta 2025.10.27.

Talán minden évszak jellegzetességei közül az őszi dekoráció az, ami a leginkább otthonossá teszi a lakást. A hangulatot már a verandán is megalapozhatod – mutatunk ehhez néhány ötletet!

1/8 Őszi fények minden mennyiségben

Ezt a gazdagon díszített verandát a komplementer színek és a meleg, sárga fénnyel világító fényfüzérek teszik olyan látványossá. A narancsszín díszek között megjelenő örökzöldeket remekül fel lehet majd használni, hogy átvezessék a verandát a téli szezonba.


2/8 Minden lépcsőfokot kihasználva

Ennek a verandának a díszítésekor kihasználták a lépcsőfokokat is - a harmonikusan elrendezett, mindkét oldalon egyensúlyban lévő termések úgy vezetnek az ajtóhoz, akár egy bájos kis ösvény.

Ha nincs is ennyi dísztököd, érdemes lehet 1-1 nagyobbat és néhány kisebbet szimmetrikusan elhelyezni a lépcsőfokokra, mert a hatás, amit kelteni fogsz vele meg fogja hálálni!

3/8 Pasztell színekkel

Az őszi dekorációról annak sem kell lemondania, aki inkább a minimalista stílust és a pasztell színeket részesíti előnyben. A természetes színek mellett használj természetes anyagokat, és könnyedén megidézheted az őszi meghittséget anélkül, hogy kilépnél a komfortzónádból.

