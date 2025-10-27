Mesébe illőek ezek az őszi bejáratok. Gyönyörű őszi verandák

Ennek a verandának a díszítésekor kihasználták a lépcsőfokokat is - a harmonikusan elrendezett, mindkét oldalon egyensúlyban lévő termések úgy vezetnek az ajtóhoz, akár egy bájos kis ösvény.



Ha nincs is ennyi dísztököd, érdemes lehet 1-1 nagyobbat és néhány kisebbet szimmetrikusan elhelyezni a lépcsőfokokra, mert a hatás, amit kelteni fogsz vele meg fogja hálálni!



