A keleti filozófiák szerint a gyermekünk által fejlődhetünk a legtöbbet

A gyermek és a szülő karmája: közös út a gyógyulásban
A keleti tanítások szerint a gyermek és a szülő kapcsolata nem véletlen: gyakran olyan lelkek találkoznak, akiknek közös karmájuk van, és egymás életében fontos szerepet töltenek be. A buddhista és hindu hagyományok például úgy tartják, hogy a születés előtti létben a lélek „választja” a szülőket, mert rajtuk keresztül képes megtapasztalni és feldolgozni bizonyos életfeladatokat.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak a gyermek érkezik tanulni a szülőhöz, hanem a szülő is lehetőséget kap arra, hogy gyermeke tükrében szembenézzen múltbeli sérüléseivel, családi mintáival és saját gyermekkori traumáival.
A „karmakapcsolat” lényege tehát nem büntetés, hanem lehetőség a gyógyulásra és fejlődésre. Együtt dolgozva szülő és gyermek képesek régi sebeket begyógyítani, családi mintákat átírni, és olyan új, tudatos kapcsolatot építeni, amely nemcsak a jelenüket, hanem a jövő generációit is befolyásolja.