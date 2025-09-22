Ezt okozod a gyermekednek, ha sokat lát telefonnal a kezedben
iStock

Címlap / Életmód / Család / Ezt okozod a gyermekednek, ha sokat lát...

Ezt okozod a gyermekednek, ha sokat lát telefonnal a kezedben

Farkas Izabella
Írta 2025.09.22.

A modern technológia áldásai vitathatatlanok, hiszen a világ szinte minden tudása egy gombnyomásnyira elérhető az okostelefonok révén. Azonban, ha egy szülő túl gyakran használja a mobilját a gyermek jelenlétében, annak hosszú távú következményei lehetnek a kicsi lelki és szociális fejlődésére nézve.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Egy 2018-as tanulmány szerint, amelyet a Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics közölt, a szülők mobilhasználata közvetlen negatív hatással van a szülő-gyermek kötődés minőségére. A kutatás rámutatott, hogy a gyerekek gyakran érzik magukat háttérbe szorítva, amikor a szülők a telefonjukat bújják, és ez a szoros érzelmi kapcsolat kialakulásának hiányához vezethet.

A szociális készségek és az érzelmi intelligencia fejlődése

A gyerekek szociális készségei részben abból fakadnak, hogyan látják a szüleiket a mindennapi élethelyzetekben kezelni.

Amikor a gyerekek azt tapasztalják, hogy a szülők inkább a digitális világba vonják be magukat, mintsem a szemtől-szembeni kommunikációra koncentrálnának, ezek a készségek nem fejlődhetnek megfelelően.

Olvass még a témában

Az American Academy of Pediatrics másik tanulmánya arra figyelmeztet, hogy az érzelmi intelligencia, amely a sikeres élet alapvető pillére, jelentős hátrányokat szenvedhet el a gyakori és nem ellenőrzött mobilhasználat miatt. A gyerekek ugyan megfigyelhetik a szüleik érzelemszabályozási mechanizmusait egy konfliktus során, de ha a szülők inkább a telefonhoz nyúlnak, mintsem a problémamegoldó beszélgetést választanák, a gyerekek ezt a viselkedést utánozhatják.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts

A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts
Szeptember 22. névnapjai: Móric, Írisz és Ottó – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?

Szeptember 22. névnapjai: Móric, Írisz és Ottó – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?
Villámgyors fogyás hasból, a főzelék diétával. Íme a mintaétrend

Villámgyors fogyás hasból, a főzelék diétával. Íme a mintaétrend
Ennyire nem mindegy, milyen fehérjéket eszel

Ennyire nem mindegy, milyen fehérjéket eszel
Így néz ki a csipkés autógumi! Emberi agymenések, amiktől leesik az állunk

Így néz ki a csipkés autógumi! Emberi agymenések, amiktől leesik az állunk
6 egyszerű dekortipp, ha felfrissítenéd a fürdőszobádat

6 egyszerű dekortipp, ha felfrissítenéd a fürdőszobádat
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK