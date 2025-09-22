Ezt okozod a gyermekednek, ha sokat lát telefonnal a kezedben

A modern technológia áldásai vitathatatlanok, hiszen a világ szinte minden tudása egy gombnyomásnyira elérhető az okostelefonok révén. Azonban, ha egy szülő túl gyakran használja a mobilját a gyermek jelenlétében, annak hosszú távú következményei lehetnek a kicsi lelki és szociális fejlődésére nézve.

Egy 2018-as tanulmány szerint, amelyet a Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics közölt, a szülők mobilhasználata közvetlen negatív hatással van a szülő-gyermek kötődés minőségére. A kutatás rámutatott, hogy a gyerekek gyakran érzik magukat háttérbe szorítva, amikor a szülők a telefonjukat bújják, és ez a szoros érzelmi kapcsolat kialakulásának hiányához vezethet.

A szociális készségek és az érzelmi intelligencia fejlődése

A gyerekek szociális készségei részben abból fakadnak, hogyan látják a szüleiket a mindennapi élethelyzetekben kezelni.

Az American Academy of Pediatrics másik tanulmánya arra figyelmeztet, hogy az érzelmi intelligencia, amely a sikeres élet alapvető pillére, jelentős hátrányokat szenvedhet el a gyakori és nem ellenőrzött mobilhasználat miatt. A gyerekek ugyan megfigyelhetik a szüleik érzelemszabályozási mechanizmusait egy konfliktus során, de ha a szülők inkább a telefonhoz nyúlnak, mintsem a problémamegoldó beszélgetést választanák, a gyerekek ezt a viselkedést utánozhatják.

