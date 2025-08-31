Ilyen rejtett gyerekkori traumákat tükröz a lakberendezési stílusod


Ilyen rejtett gyerekkori traumákat tükröz a lakberendezési stílusod

Farkas Izabella
Írta 2025.08.31.

Milyen érzés belépni a nappalidba? Megnyugtató, inspiráló vagy talán éppen nyomasztó? Nem is gondolnád, de a lakásod berendezési stílusa tükrözheti azt a belső világot, amelyet a múltban éltél meg, és ez gyakran magában foglalhat bizonyos gyerekkori traumákat is. A lakberendezés ugyanis nemcsak esztétikai döntéseinket határozza meg, hanem személyiségünk mélyebb rétegeit is feltárhatja.

Ha minimalista az otthonod = a gyerekkori kiszámíthatatlanság traumája

A minimalista lakberendezési stílus hívei gyakran érzik úgy, hogy életüket a rend és a tisztaság uralja. Ez a választás azonban sok esetben egy mélyebb, rejtettebb vágy kivetülése a kontroll megőrzésére. Gyerekkorukban talán olyan környezetben nőttek fel, ahol a káosz vagy a kiszámíthatatlanság uralkodott, és a tárgyak minimalizálása egyfajta biztonsági háló létrehozását jelenti számukra.

A rend és a kiszámíthatóság, amely a minimalizmus sajátja, lehetőséget ad a belső rend megteremtésére ott, ahol korábban ezt nem sikerült megvalósítani. Így a rendezettség és a letisztultság nemcsak esztétikai kérdés, hanem egyfajta menedék is lehet az olyan emlékek elől, amelyek fájdalmasak vagy kellemetlenek voltak.

