Ilyen rejtett gyerekkori traumákat tükröz a lakberendezési stílusod

Ha minimalista az otthonod = a gyerekkori kiszámíthatatlanság traumája
A minimalista lakberendezési stílus hívei gyakran érzik úgy, hogy életüket a rend és a tisztaság uralja. Ez a választás azonban sok esetben egy mélyebb, rejtettebb vágy kivetülése a kontroll megőrzésére. Gyerekkorukban talán olyan környezetben nőttek fel, ahol a káosz vagy a kiszámíthatatlanság uralkodott, és a tárgyak minimalizálása egyfajta biztonsági háló létrehozását jelenti számukra.
A rend és a kiszámíthatóság, amely a minimalizmus sajátja, lehetőséget ad a belső rend megteremtésére ott, ahol korábban ezt nem sikerült megvalósítani. Így a rendezettség és a letisztultság nemcsak esztétikai kérdés, hanem egyfajta menedék is lehet az olyan emlékek elől, amelyek fájdalmasak vagy kellemetlenek voltak.