Ő a gyerekkori barátod, de már nem rezonáltok. Így engedd el

Az életed változásai és a barátságok
Amikor belépünk a felnőttkorba, személyiségünk folyamatos változáson megy keresztül. Azok a prioritások, amelyek egyszer fontosak voltak, már talán nem bírnak jelentőséggel, és új érdeklődési körök alakulhatnak ki. Ez természetes folyamat, amely szinte mindenkit érint. Gyerekkorunkban a barátságok általában egyszerűbbek, mivel elsősorban a fizikai közelségen és a közös élményeken alapulnak.
Felnőttkorban azonban mindez komplikáltabbá válhat, ahogy az élethelyzetek eltérő pályára állnak, és már nem szükségszerűen tudunk azonos hullámhosszon rezegni a régi barátainkkal. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy bármi rossz történt volna, csupán azt, hogy más irányba haladunk, és ennek következtében az érzelmi kötődésünk is megváltozik.