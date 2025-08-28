Ő a gyerekkori barátod, de már nem rezonáltok. Így engedd el
Ő a gyerekkori barátod, de már nem rezonáltok. Így engedd el

Farkas Izabella
Írta 2025.08.28.

Az élet különös játszmákat játszik velünk. Gyerekkorunkban az emlékeinket gyakran sejtelmes, kedves hangulat hatja át, amelyek szinte minden esetben valamilyen formában összekapcsolódnak a barátainkkal. A barátokkal, akikkel együtt fedeztük fel a világot, osztoztunk a szeplőtelen boldogság on, és akiknek barátsága akkor a világ mindennél fontosabb részének tűnt. Azonban idővel, ahogy mi magunk is változunk és fejlődünk, gyakran előfordul, hogy ezek a régi kapcsolatok már nem szolgálják azt a célunkat, amire vágyunk.

Az életed változásai és a barátságok

Amikor belépünk a felnőttkorba, személyiségünk folyamatos változáson megy keresztül. Azok a prioritások, amelyek egyszer fontosak voltak, már talán nem bírnak jelentőséggel, és új érdeklődési körök alakulhatnak ki. Ez természetes folyamat, amely szinte mindenkit érint. Gyerekkorunkban a barátságok általában egyszerűbbek, mivel elsősorban a fizikai közelségen és a közös élményeken alapulnak.

Felnőttkorban azonban mindez komplikáltabbá válhat, ahogy az élethelyzetek eltérő pályára állnak, és már nem szükségszerűen tudunk azonos hullámhosszon rezegni a régi barátainkkal. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy bármi rossz történt volna, csupán azt, hogy más irányba haladunk, és ennek következtében az érzelmi kötődésünk is megváltozik.

