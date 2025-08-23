Gyerekkori álmok és a valóság találkozása

Ha a gyerekkori álmaim valóra váltak volna, most nem olvashatnád ezt a cikket.

Pár napja a kezembe akadt egy régi mappa. Az, amelyikben az ötödikes koromban írt terveimet őriztem. Az új, felsős osztályfőnökünk kérdésére válaszoltunk benne: „Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?”

Akkoriban nem tűnt nagydolognak, de emlékszem, már nyolcadikosként is vicces és megható volt elővenni ezeket a lapokat. Most, felnőtt fejjel pedig egészen más súlyuk lett, főleg annak tekintetében, hogy két év múlva a lányom is felsős lesz, és ha minden így megy tovább, ugyanaz lesz az osztályfőnöke, aki nekem volt.

Énekesnő, régész vagy állatorvos – így épültek be a gyerekkori vágyak az életembe

Énekesnő, régész vagy állatorvos – így épültek be a gyerekkori vágyak az életembe

Bár egyik felsorolt szakma sem lett a hivatásom, nyomokat azért hagytak bennem. A zenét inkább csak hallgatni szoktam, de az állatok iránti szeretetem nagyon erős maradt, és a növényi étrend meghatározó része lett az életemnek. A régiségek és a történelem iránti rajongásom sem hagyott alább – ez most az utazásaimban kap teret.

Bár egyik felsorolt szakma sem lett a hivatásom, nyomokat azért hagytak bennem. A zenét inkább csak hallgatni szoktam, de az állatok iránti szeretetem nagyon erős maradt, és a növényi étrend meghatározó része lett az életemnek. A régiségek és a történelem iránti rajongásom sem hagyott alább – ez most az utazásaimban kap teret.

Az egyetlen álmom, ami mellett ilyen régóta kitartok

Nyolcadikos koromra kezdett körvonalazódni a gondolat, ami később már nem eresztett: újságíró szeretnék lenni. Ezt a célt semmi nem törte meg – pedig akadt bőven mélypontom. Az első akadály rögtön az érettségi után jött: egyedülálló szülőként az anyukám nem tudta egyszerre kigazdálkodni a tandíjat és a kollégiumot, így a tanulás mellett belevetettem magam a munka világába.

A vendéglátás lett az első nagy állomásom. Akkor még nem sejtettem, hogy mennyire sokat fog adni nekem. Ott ismertem meg a páromat, akivel aztán együtt építettük fel az életünket és alapítottunk családot, de rengeteg barátság is született ezekben az években. Máig vannak közös történeteink, amiket örömmel idézünk fel, ha összefutunk valahol.

