A gyereked kedvenc színe elárulja, mit érez most belül
iStock

Farkas Izabella
Írta 2025.10.11.

Olykor a gyermekek gondolatai és érzelmei olyannyira összetettnek tűnnek, hogy magunk is elveszünk bennük. Azonban a pszichológia szerint a színek és azok jelentései sokat elárulhatnak arról, mi is zajlik valójában a gyerekek lelkében. Íme, tíz gyakori szín, amelyeket a kicsik kedvelhetnek, és azok pszichológiai jelentése.

Piros

A piros szín az életerő, a szenvedély és az energia jelképe. Amikor egy gyermek kedvenc színévé válik, az arra utalhat, hogy intenzív érzelmekkel és erőteljes személyiséggel rendelkezik. Az ilyen gyerekek gyakran határozottak, dinamikusak és kreatívak.

Megeshet, hogy az adrenalint keresik, és szívesen vesznek részt versenyeken vagy kihívást jelentő tevékenységekben. Fontos azonban odafigyelni, hogy a piros iránti vonzalom nem a düh vagy frusztráció kifejeződése-e, amelyeket inkább pozitív mederbe kell terelni, legyen az sport vagy művészet.

