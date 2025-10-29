A gyereked személyiségtípusa már 5 évesen megmutatkozik – így ismerd fel

A gyermekek személyiségtípusa már egészen kicsi korban kirajzolódhat, számos jelet észlelhetünk, amelyek alapján következtethetünk jövőbeli természetükre. Az extrovertált gyerekek például már 5 éves korban is rendkívül társaságkedvelők, szívesen vannak emberek között, és örömmel vesznek részt csoportos tevékenységekben.

Extrovertált gyerekek

Ez a személyiségtípus könnyedén alakít ki kapcsolatokat más gyerekekkel, és gyakran ők lesznek a csoport ‘szószólói’. Az extrovertált gyerekek általában nyitottak az új tapasztalatokra, és nem riadnak vissza az ismeretlen helyzetektől. Ahhoz, hogy felismerd, figyeld meg, mennyire élvezik a társas eseményeket és milyen könnyen lépnek kapcsolatba idegenekkel.

