A gyereked „rosszalkodása” gyakran csak ezt jelenti

Farkas Izabella
Írta 2025.10.12.

Amikor a gyerekek viselkedése a megszokottól eltér, szülőként könnyen felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mi lehet az indulatos vagy éppen provokatív cselekedetek hátterében. Míg olykor a valódi kimerültség, vagy a belső feszültségek kerülnek felszínre, máskor ezek az úgynevezett „rosszalkodások” valójában az egészséges fejlődés részét képezik.

Határok próbálgatása

A gyerekek számára rendkívül fontos, hogy megértsék, milyen szabályok határozzák meg a világot körülöttük. A határok próbálgatása nem más, mint egy természetes lépés annak megismerésére, hogy mit enged a környezetük. Ez sokszor nem csupán a szülők tűrésküszöbének tesztelését jelenti, hanem a saját határaik megismerését is.

Ez a viselkedési forma szorosan összekapcsolódik az önálló akarat ébredésével, mely alapvető feladata a személyiség kialakulásának. Fontos, hogy ilyenkor a szülők következetesen, de szeretetteljesen reagáljanak, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, miközben felfedezik a világot.

