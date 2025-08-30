10 meghitt érzés, amit a gyereked nem szavakban fejez ki

A gyerekek világa tele van csodákkal és mély érzelmekkel, ám gyakran előfordul, hogy ezek az érzések szavak nélkül maradnak. A szülőknek sokszor éles szemmel kell figyelniük és értelmezniük a gyerekei viselkedésének finom jelzéseit. Mert bár a gyerekek ritkán fogalmazzák meg pontosan, mit éreznek, annál inkább sugároznak, ha odafigyelünk rájuk.

1. A szeretet kifejezése

Sokszor nem hangzik el a „szeretlek” szó, de minden ölelés és mosoly erről árulkodik. Amikor a gyereked odabújik hozzád, valójában a kötődését, bizalmát és szeretetét fejezi ki. A gyerekek gyakran nonverbális módon mutatják ki ragaszkodásukat, ami érthető, hiszen érzelmi fejlődésük során még tanulják a szavak és érzések közötti összefüggéseket.

Érdemes időt szánni az ölelgetésre, közös játékra, mert ezek a pillanatok erősítik az érzelmi köteléket közöttetek. A rendszeres fizikai kapcsolódás, legyen az puszi vagy simogatás, megnyugtatja a gyereket, biztonságérzést ad számára.

