Gumicsizma vagy vízálló sportcipő – melyiket válaszd gyermekednek?

Az őszi-téli időszakban sok szülő találkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen cipőt adjon gyermekére a mindennapi óvodai, iskolai vagy szabadtéri programokhoz. Az esős, szeles, saras napokon a kicsiknek olyan lábbelire van szükségük, amely egyszerre biztosítja a szárazságot és a kényelmet. Gumicsizma fiú vagy lány változatban, esetleg vízálló sportcipő? Mutatjuk, mikor melyik az ideális!

Gumicsizma fiú és lány változatban

A gumicsizma az esős napok klasszikus kelléke, szinte minden gyerekszekrényben megtalálható. Teljesen vízálló, így a legdurvább pocsolyázás közben sem ázik be, és a sár sem okozhat problémát. A fiúk és lányok számára készült modellek között találunk vidám színű, mesefigurás, vagy éppen letisztultabb, egyszínű darabokat. Ez azért előnyös, mert a gyerekek szívesen választanak ezek közül, ez nagyban megkönnyíti a szülők dolgát. A gumicsizma fiú modelljei kifejezetten menők, akárcsak a lányoknak szánt darabok.

A gumicsizma könnyen tisztítható: egy nedves ronggyal gyakorlatilag újszerű állapotba hozható. Ugyanakkor hosszabb sétákhoz kevésbé ideális, mivel nem tartja olyan jól a lábat, mint egy sportcipő, és szellőzése is korlátozottabb. Ezért inkább kiegészítő cipőként érdemes számolni vele, főként a játszótéri, kerti, a környéket felfedező dagonyás kalandokra.

A CCC üzleteiben és online felületén a gumicsizmák széles választékát találod, így minden szülő és gyermek megtalálhatja az egyéniségéhez illő darabot, legyen szó praktikus, letisztult vagy éppen játékos mintás megoldásról.

A vízálló sportcipők előnyei

A vízálló sportcipők nem véletlenül népszerűek: nemcsak az eső ellen védenek, hanem igen sokoldalúak is. Ezek a lábbelik jól tartják a bokát és a lábfejet, ideálisak hosszabb sétákhoz, iskolai kirándulásokhoz, de akár kisebb túrákhoz. Sok modell légáteresztő anyagból készül, így a gyermek lába nem fülled be, ami valljuk be: elég fontos az egész napos viselés során.

Nemcsak nedves időben, hanem hűvösebb, száraz napokon is jó szolgálatot tesznek. Sok sportcipő bélésének kialakítása melegebb érzést biztosít, így a gyerekek komfortosan mozoghatnak bennük az őszi reggelektől a téli napokig, amikor már melegebb lábbelire lesz szükség.

A CCC kínálatában rengeteg féle vízálló sportcipő elérhető: a vidám, színes modellektől kezdve a letisztult, praktikus darabokig. A szülők online is könnyen rendelhetnek, de a gyerekeknek is élményt nyújthat az üzletekben való válogatás, ahol fel is próbálhatják a kiszemelt új kedvenc cipőt.

Hogyan válasszunk a két típus közül?

A döntés leginkább attól függ, hogy gyermekünk hol, milyen körülmények között tölti szívesen legtöbb időt. A gumicsizma fiú változatban lehet egy sötétebb, vagányabb darab, a lányoknak szánt verziókban a színesebb, harsányabb verziók is igazán aranyosak. Ha a gyerkőc sokat játszik a szabadban, és szereti felfedezni az összes pocsolyát, ha nedves, sáros körülmények között igazán felszabadult, akkor a gumicsizma lesz az új legjobb barátja. Ha viszont a hosszabb sétákra, a rendszeres kirándulásokra vagy mindennapi iskolai közlekedésre rendezkedett be a család, akkor a vízálló sportcipőt javasoljuk.

Érdemes figyelembe venni az is, hogy a két lábbeli kiegészítheti egymást: a gumicsizma jól jön a legnedvesebb napokon, míg a sportcipő biztosítja a kényelmet a többi hétköznapon. Így a gyermek mindig a megfelelő lábbelit viselheti az időjárásnak megfelelően.