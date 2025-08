Gluténmentes muffin zabpehelyből: 10 perces megoldás

Mindenkinek vannak olyan napjai, amikor valami édesre, finomra vágyik, de a gyors és egyszerű receptek ritkán felelnek meg az egészséges táplálkozás kritériumainak. Ha Ön is azok közé tartozik, akik szeretnék elkerülni a glutént, esetleg érzékenyek rá, akkor a gluténmentes muffin receptjeink éppen Önnek szólnak! A zabpehely alapú muffinok nemcsak egészségesebbek, de rendkívül puhák és ízletesek is, arról nem is beszélve, hogy alig 10 perc alatt elkészíthetőek.

Miért érdemes zabpelyhet használni? A zabpehely az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert, nem alaptalanul. Tápanyagokban gazdag, alacsony kalóriatartalmú, ráadásul kiváló rostforrás, amely segíti az emésztést és hosszú távon teltségérzetet biztosít. Ami a gluténmentes változatot illeti, érdemes figyelni arra, hogy a zabpehely a gyártó által garantáltan gluténmentes legyen, hiszen gyakran szennyeződhet búzával feldolgozás során. A muffinkészítés egyszerű lépései istockphoto.com Hozzávalók: 1 csésze gluténmentes zabpehely

2 db érett banán

2 db tojás

1 teáskanál sütőpor

1 teáskanál vanília kivonat

1/2 csésze mandulatej

1/4 csésze méz vagy juharszirup

Csipet só

Fahéj vagy más fűszer ízlés szerint

Opció: csokoládé darabok vagy bogyós gyümölcsök Elkészítés: Melegítse elő a sütőt 180 Celsius fokra. Turmixgépben keverje össze a zabpelyhet lisztes állagúra. Adjon hozzá minden folyékony hozzávalót: banán, mandulatej, tojás, vanília kivonat, és az édesítő (méz vagy juharszirup). Turmixolja simává, majd adja hozzá a száraz hozzávalókat: sütőpor, csipet só, fahéj. Keverje közepesen simára, majd töltsön meg vele formákat. Ha szeretne, most adjon hozzá csokoládé darabokat vagy gyümölcsöket. Süsse a muffinokat 15-20 percig, vagy amíg a tetejük aranybarnára sül. Tippek és variációk Bár a zabpehely önmagában is remek ízt biztosít, a különböző fűszerek használata tovább fokozhatja a muffinok élvezeti értékét. A fahéj mellett érdemes kipróbálni a gyömbért vagy szerecsendiót is, melyek mind remekül illenek a banán édességéhez.

