„A csendes gyereket fel kell cukkolni” – Mit tartanak normálisnak a szüleink, de mi már nem?

A világ egyetlen generáció alatt is rengeteget változik, és az utódok már nem fogadnak el olyan dolgokat, ami a szüleik idejében még természetesek voltak.

Tukmálva

A nagyszüleimnél vacsoráztunk, és a lányom nem akarta megenni a paradicsomos káposztát. Mondtam neki, hogy nem gond, akkor egyen levest és fasírtot. Ennyivel el is intéztük volna, de apám belekezdett egy monológba, miszerint ő kiskorában mennyit nélkülözött, és hogy az ő apja szájon vágta volna, ha kijelenti, hogy nem hajlandó megenni valamit.

Mondtam neki, hogy azért, mert a gyereknek valami nem ízlik, még nem ok arra, hogy öklendezve leerőltesse, és ennek semmi köze a nagyapja szegényebb gyermekkorához. Emlékszem, amikor nekem is le kellett erőltetnem minden utált ételt, és ettől nem lettem jobb ember, csak traumatizáltabb. Ne legyen már tabu, ha valakinek nem a tökfőzelék a kedvence.