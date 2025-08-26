Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha szerelmes vagy – csillagjegyed szerint 

Beleszeretni valakibe egyszerre csodálatos és aggasztó: nem könnyű megőrizni a hidegvérünket, aminek köszönhetően sokszor furcsa szokásokat veszünk fel…
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/12 Kos
Amikor szerelmes leszel, hajlamos vagy azt hinni, hogy kézben tartod az izgatottságodat. Félreteszed az aggodalmaidat, és merész, bátor lépéseket teszel a cél érdekében. Néha ez sikerül, máskor viszont nem, de az biztos, hogy a lelkesedésed és magabiztosságod azonnal kirakatba rakod, ami bizony időnként furcsának hat másoknak.
2/12 Bika
Bikaként hajlamos vagy magadban tartani az érzéseidet akkor is, ha azok pozitívak. Senki sem sejti, mennyire túlgondolod minden szavadat, tetted, mennyire bánkódsz, ha egy poén vagy egy meglepetés nem úgy sikerül, ahogy eltervezted. Jellemzően ebből az érzésből indulnak ki a furcsa helyzeteid!
Ikrekként egyszerre vagy hűvös és hízelgő, ami érthető módon furcsa megnyilvánulásokkal is jár. Próbálsz hűvös és távolságtartó maradni, de az érzelmeid gyakran legyűrnek, és túlságosan erőltetetté válik a viselkedésed. Pedig, ha csak egyszerűen beszélgetnél a jelölteddel, biztosan lenyűgöznéd őt a humoroddal és ragyogásoddal!