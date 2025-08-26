Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha szerelmes vagy – csillagjegyed szerint 

Amikor szerelmes leszel, hajlamos vagy azt hinni, hogy kézben tartod az izgatottságodat. Félreteszed az aggodalmaidat, és merész, bátor lépéseket teszel a cél érdekében. Néha ez sikerül, máskor viszont nem, de az biztos, hogy a lelkesedésed és magabiztosságod azonnal kirakatba rakod, ami bizony időnként furcsának hat másoknak.



