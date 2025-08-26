Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha szerelmes vagy – csillagjegyed szerint 

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha...

Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha szerelmes vagy – csillagjegyed szerint 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.26.

Beleszeretni valakibe egyszerre csodálatos és aggasztó: nem könnyű megőrizni a hidegvérünket, aminek köszönhetően sokszor furcsa szokásokat veszünk fel…

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/12 Kos

Kos
Amikor szerelmes leszel, hajlamos vagy azt hinni, hogy kézben tartod az izgatottságodat. Félreteszed az aggodalmaidat, és merész, bátor lépéseket teszel a cél érdekében. Néha ez sikerül, máskor viszont nem, de az biztos, hogy a lelkesedésed és magabiztosságod azonnal kirakatba rakod, ami bizony időnként furcsának hat másoknak.

2/12 Bika

Bika
Bikaként hajlamos vagy magadban tartani az érzéseidet akkor is, ha azok pozitívak. Senki sem sejti, mennyire túlgondolod minden szavadat, tetted, mennyire bánkódsz, ha egy poén vagy egy meglepetés nem úgy sikerül, ahogy eltervezted. Jellemzően ebből az érzésből indulnak ki a furcsa helyzeteid!

Mások ezeket olvassák

3/12 Ikrek

Ikrek
Ikrekként egyszerre vagy hűvös és hízelgő, ami érthető módon furcsa megnyilvánulásokkal is jár. Próbálsz hűvös és távolságtartó maradni, de az érzelmeid gyakran legyűrnek, és túlságosan erőltetetté válik a viselkedésed. Pedig, ha csak egyszerűen beszélgetnél a jelölteddel, biztosan lenyűgöznéd őt a humoroddal és ragyogásoddal!

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha szerelmes vagy – csillagjegyed szerint 

Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha szerelmes vagy – csillagjegyed szerint 
TESZT: Milyen illat illik hozzád legjobban? Ezt az összetevőt keresd a parfümödben

TESZT: Milyen illat illik hozzád legjobban? Ezt az összetevőt keresd a parfümödben
„A valódi szabadság az, hogy nem aggódunk a tökéletlenség miatt.” 7 életlecke Tara Brachtól

„A valódi szabadság az, hogy nem aggódunk a tökéletlenség miatt.” 7 életlecke Tara Brachtól
Az 5 legjobb nyári ruhamentő ötlet. Ruha átalakítás indul!

Az 5 legjobb nyári ruhamentő ötlet. Ruha átalakítás indul!
Ne dobd ki a citromhéjat: 5 praktikus felhasználási mód a ház körül

Ne dobd ki a citromhéjat: 5 praktikus felhasználási mód a ház körül
Növényi olaj vagy vaj? Melyik tesz jobbat az egészségednek?

Növényi olaj vagy vaj? Melyik tesz jobbat az egészségednek?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK