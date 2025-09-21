A francia gyerekek nem válogatósak. Utánajártunk, miért!
iStock

Címlap / Életmód / Család / A francia gyerekek nem válogatósak....

A francia gyerekek nem válogatósak. Utánajártunk, miért!

Nyul Debóra
Írta 2025.09.21.

Minden nemzetnek megvannak a maga nevelési elvei, amelyek közül egyesek túl szigorúnak, mások engedékenynek, míg vannak, amelyek éppen megfelelőnek tűnnek. Ha Franciaországról van szó, akkor egy dologhoz biztosan remekül értenek: az ételkezeléshez, amit a kicsik már egészen csecsemőkoruktól kezdve sajátítanak el a szüleiktől. Sokukról úgy tartják, hogy nagyon kiegyensúlyozottan táplálkoznak, és nem tartoznak a világ minden táján fellelhető válogatósok közé. De vajon mi a titka az étkezéssel való kapcsolatuknak?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/6 A WHO is felfigyelt erre

A WHO is felfigyelt erre
A WHO tanulmánya szerint Franciaország azon országok közé tartozik, ahol a legkevesebb túlsúlyos gyermek él. Az interneten található rengeteg közösségi médiás felületnek köszönhetően azt is tudjuk, hogy világszerte sok szülő töri a fejét azon, hogyan etesse meg a gyermekét különféle változatos ételekkel. Az olyan irodalmakra pedig, amelyek a francia gyermekek étkezési szokásai körüli rejtélyeket igyekeznek megfejteni, különösen nagy kereslet mutatkozik. Éppen ezért is olyan érdekes, hogy vajon mit tudnak a franciák, hogy a gyermekeik általában nem válogatósak?

2/6 Tetszetősen terítenek

Tetszetősen terítenek
Az étkezést Franciaországban igazi ünnepnek tekintik, nem pedig egy szükséges dolognak, ami teljesen jó, ha kimerül egy szendvics gyors elfogyasztásban vagy a menzán egy sima tányérba kimert ételen. A franciák még a hétköznapok forgatagában is azon igyekeznek, hogy amikor csak lehet, feldíszítsék az asztalt, és szépen tálalják az ételeket. Természetesen az is érthető, hogy sok szülőnek erre nincs ideje, de egy próbát megérhet. A gyerekek szeretik a szép díszeket és a virágokat, ideális esetben pedig a terítésben is szívesen részt vesznek.

Olvass még a témában

3/6 Fokozatosan ismertetik meg a gyerekeket az ízekkel

Fokozatosan ismertetik meg a gyerekeket az ízekkel
Még a bölcsődében és az óvodában is gondosan összeállított, tápanyagokban gazdag mini menüket állítanak össze a francia gyerekeknek. Amikor pedig esténként a családok összejönnek, általában többféle ételből is válogathatnak a gyerekek, így lehetőségük van arra, hogy fokozatosan egyre több ízt megismerjenek. Ráadásul sok időt is töltenek az evéssel, és társasági eseményként élik meg a közös étkezéseket.

Így a kicsik kóstolgathatnak, és az esetleges kérdéseiket is feltehetik az ételekről. A hangsúly tehát a rászánt időn és a változatos ételeken van, amiknek egyébként egyáltalán nem kell bonyolultnak lennie. Gondolkodjunk például olyan klasszikus fogásokban, mint a csirkehúsleves vagy a sült csirke karfiollal.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„Fény távozott a nő testéből” – 10 hátborzongató történet idősotthonok nővéreitől

„Fény távozott a nő testéből” – 10 hátborzongató történet idősotthonok nővéreitől
A francia gyerekek nem válogatósak. Utánajártunk, miért!

A francia gyerekek nem válogatósak. Utánajártunk, miért!
TESZT: Az eszed vagy a szíved irányít inkább? A válaszaidból kiderül

TESZT: Az eszed vagy a szíved irányít inkább? A válaszaidból kiderül
Adrien Brody családja Magyarországról menekült Amerikába – A brutalista előttük is tiszteleg

Adrien Brody családja Magyarországról menekült Amerikába – A brutalista előttük is tiszteleg
Igaz történetek. „Egyedül maradtam, erre a férjes barátnőim elfordultak tőlem”

Igaz történetek. „Egyedül maradtam, erre a férjes barátnőim elfordultak tőlem”
A legjobb megoldások öregedő nyakra – 5 tanács bőrgyógyászoktól

A legjobb megoldások öregedő nyakra – 5 tanács bőrgyógyászoktól
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK