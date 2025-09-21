A francia gyerekek nem válogatósak. Utánajártunk, miért!

Még a bölcsődében és az óvodában is gondosan összeállított, tápanyagokban gazdag mini menüket állítanak össze a francia gyerekeknek. Amikor pedig esténként a családok összejönnek, általában többféle ételből is válogathatnak a gyerekek, így lehetőségük van arra, hogy fokozatosan egyre több ízt megismerjenek. Ráadásul sok időt is töltenek az evéssel, és társasági eseményként élik meg a közös étkezéseket.



Így a kicsik kóstolgathatnak, és az esetleges kérdéseiket is feltehetik az ételekről. A hangsúly tehát a rászánt időn és a változatos ételeken van, amiknek egyébként egyáltalán nem kell bonyolultnak lennie. Gondolkodjunk például olyan klasszikus fogásokban, mint a csirkehúsleves vagy a sült csirke karfiollal.



