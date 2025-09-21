A francia gyerekek nem válogatósak. Utánajártunk, miért!

Minden nemzetnek megvannak a maga nevelési elvei, amelyek közül egyesek túl szigorúnak, mások engedékenynek, míg vannak, amelyek éppen megfelelőnek tűnnek. Ha Franciaországról van szó, akkor egy dologhoz biztosan remekül értenek: az ételkezeléshez, amit a kicsik már egészen csecsemőkoruktól kezdve sajátítanak el a szüleiktől. Sokukról úgy tartják, hogy nagyon kiegyensúlyozottan táplálkoznak, és nem tartoznak a világ minden táján fellelhető válogatósok közé. De vajon mi a titka az étkezéssel való kapcsolatuknak?