Forróság, stressz, hormonok – így hathat a klímaváltozás a babatervezésre és a terhességre

A több forró nap nagyobb kockázatot jelenthet
A Time a közelmúltban arra hívta fel a figyelmet, hogy egy elemzés szerint, amelyet a Climate Central tett közzé 2024. május 14-én, az extrém hőség a terhességek szempontjából egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelent. A 2020 és 2024 közötti időszakban megduplázódott azoknak a napoknak a száma, amikor a hőmérséklet egy adott területen meghaladja a szokásos maximumok 95%-át – ezeket nevezik „terhességi hőkockázati napoknak”.
A legnagyobb növekedést a Karib-térség, Közép- és Dél-Amerika, illetve a Szaharától délre eső afrikai régiók szenvedték el – vagyis épp azok a térségek, ahol az egészségügyi ellátás eleve nehezebben elérhető.
