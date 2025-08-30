Forróság, stressz, hormonok – így hathat a klímaváltozás a babatervezésre és a terhességre

Egyre hosszabbak és forróbbak a nyarak – de vajon hogyan hat mindez a babavárásra? A tudomány jelenlegi állása szerint a klímaváltozás nemcsak a jégtáblákat olvasztja, hanem a női test működését is megzavarhatja.

A több forró nap nagyobb kockázatot jelenthet

A Time a közelmúltban arra hívta fel a figyelmet, hogy egy elemzés szerint, amelyet a Climate Central tett közzé 2024. május 14-én, az extrém hőség a terhességek szempontjából egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelent. A 2020 és 2024 közötti időszakban megduplázódott azoknak a napoknak a száma, amikor a hőmérséklet egy adott területen meghaladja a szokásos maximumok 95%-át – ezeket nevezik „terhességi hőkockázati napoknak”.

A legnagyobb növekedést a Karib-térség, Közép- és Dél-Amerika, illetve a Szaharától délre eső afrikai régiók szenvedték el – vagyis épp azok a térségek, ahol az egészségügyi ellátás eleve nehezebben elérhető.

