Döbbenetes: a Földön már több műanyag van, mint élőlény-biomassza

A modern világ egyik legnagyobb kihívása, hogy a technológiai fejlődés milyen hatással van a bolygónkra. Az ipari forradalom óta egyre nő a környezeti terhelés, amit a műanyagtermelés is tükröz. Az elmúlt évtizedekben a műanyag olyan mértékben vette át a természetes anyagok helyét, hogy mára borzasztó következményekkel kell szembenéznünk.

Műanyag mindenhol: A probléma mérete

A műanyag termelése az 1950-es évek óta jelentősen növekedett, és ma már évente több mint 300 millió tonna műanyagot állítanak elő világszerte. Az emberiség által gyártott műanyag mennyisége komolyan beárnyékolja a természetes élőlények biomasszáját, ami összességében körülbelül 550 gigatonna. Ez a fenntarthatatlan növekedés nemcsak a környezetre, hanem a globális ökoszisztémára is hatással van.

Ez különösen aggasztó, ha figyelembe vesszük, hogy a műanyag nagy része nem bomlik le természetesen, hiszen több száz évig is eltarthat, mire lebomlik. Ezzel szemben az élőlények biomasszája folyamatosan megújul, ami a Föld ökológiai egyensúlyát hivatott fenntartani. Így az a tény, hogy több műanyag van a Földön, mint élőlény-biomassza, hatalmas figyelmeztetést jelent az emberiség számára.

