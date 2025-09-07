Döbbenetes: a Földön már több műanyag van, mint élőlény-biomassza

Műanyag mindenhol: A probléma mérete
A műanyag termelése az 1950-es évek óta jelentősen növekedett, és ma már évente több mint 300 millió tonna műanyagot állítanak elő világszerte. Az emberiség által gyártott műanyag mennyisége komolyan beárnyékolja a természetes élőlények biomasszáját, ami összességében körülbelül 550 gigatonna. Ez a fenntarthatatlan növekedés nemcsak a környezetre, hanem a globális ökoszisztémára is hatással van.
Ez különösen aggasztó, ha figyelembe vesszük, hogy a műanyag nagy része nem bomlik le természetesen, hiszen több száz évig is eltarthat, mire lebomlik. Ezzel szemben az élőlények biomasszája folyamatosan megújul, ami a Föld ökológiai egyensúlyát hivatott fenntartani. Így az a tény, hogy több műanyag van a Földön, mint élőlény-biomassza, hatalmas figyelmeztetést jelent az emberiség számára.