Ezeket a filmeket minden Skorpió jegyűnek látnia kell

Egy jó film mindig képes hatni az érzelmeinkre, és a Skorpiók esetében ez még inkább igaz. Az alábbi filmek különleges módon foglalkoznak a Skorpiók tipikus tulajdonságaival.
A tetovált lány (The Girl with the Dragon Tattoo)
A tetovált lány című film Lisbeth Salander, a titokzatos és kemény hacker történetét követi nyomon, aki nem csak a tetoválásai miatt hasonlítható a Skorpiókhoz. Lisbeth bátor, intelligens és mindig a céljai elérésére összpontosít. A film a kitartásról és az igazság kereséséről szól, ami minden Skorpió szívét megdobogtathatja.
A Skorpiók számára a mély kapcsolatok és a rejtélyes történetek vonzóak. Lisbeth összetett személyisége és a történet rejtélyei pontosan ezt az igényt elégítik ki, miközben izgalmas és elgondolkodtató jelenetekkel töltik meg a képernyőt.