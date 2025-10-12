Jelek, hogy figyelemhiányos a gyermeked – Ezekre érdemes figyelned

A gyermekek gyakran elfelejthetnek mindennapi feladatokat, mint például házi feladatok megírása vagy egyszerű üzenetek továbbítása. Azonban, ha a feledékenység rendszeresen megfigyelhető, és a gyermek szinte képtelen emlékezni dolgokra, amire korábban könnyen emlékezett, az figyelemhiányos állapotra utalhat.

1. Gyakori feledékenység

A figyelemhiányos gyermekek gyakran másról álmodoznak, míg arra várnak, hogy szólítsák őket, vagy egyszerűen elfelejtik, mit kellett volna tenniük. Ez különösen észlelhető lehet iskolai környezetben, ahol az instrukciók követése kulcsfontosságú a megfelelő fejlődéshez.

