Veszélyes időjárás lesz – rekord hőmérséklet és extrém jelenségek

Magyarországon ma nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel, de az északnyugati tájakon előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is.

Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon, ahol néhol megerősödhet, és zivatarok esetén viharos széllökések is előfordulhatnak.

A hőmérséklet régiókra bontva a következőképpen alakul:

Északnyugat: nappal 33-39 fok között, éjszaka 15-20 fok, de a magasabb fekvésű, vízparti helyeken akár 20-23 fok is lehet.

Északkelet és Kelet: nappal 33-39 fok körül, éjszaka 15-20 fok között, hidegre hajlamos helyeken 10-14 fok is előfordulhat.

Dél és Délkelet: nappali maximumok szintén 33-39 fok között, éjszakai minimumok 15-20 fok között várhatók.

Csapadék csak elszórtan, főként az északnyugati tájakon várható, zápor vagy zivatar formájában, este inkább.