Figyelem: veszélyes időjárás és rekordhőmérséklet

2025. augusztus 17-én Magyarországon általában sok napsütés várható, gomolyfelhő-képződéssel.
Az ország északkeleti és keleti részén helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Régiókra bontva:
Északnyugat: Többnyire napos idő, kevés gomolyfelhővel, csapadék kevésbé valószínű.
A szél északnyugati, északi irányba fordul, több helyen megélénkül, néhol megerősödik.
Nappali hőmérséklet 28–33 fok között alakul.
- Északkelet: Gomolyfelhős idő, elszórtan zápor, zivatar előfordulhat.Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül.
Nappali hőmérséklet 30–34 fok között várható.
- Délkelet: Több napsütés, de helyenként szintén kialakulhatnak záporok, zivatarok.A legmagasabb hőmérséklet 33–34 fok körül alakul.
- Dunántúl középső és déli részei: Többnyire napos idő, kevés gomolyfelhővel, csapadék kevés eséllyel.Szél mérsékelt, helyenként megélénkül.
Hőmérséklet nappal 29–33 fok között.
Éjszakai minimumok általában 15–23 fok között alakulnak, a hidegre hajlamosabb helyeken 14 fok körül is lehet.
A szél az északnyugati, északi irányból fúj, több helyen élénk, a Dunántúlon néhol erős lökésekkel.
A pollenhelyzet allergiások számára jelenleg közepesen magas, főként parlagfű pollen lehet jelen a levegőben, ami tüneteket okozhat érzékenyeknél.
Az egyre melegedő időjárás miatt az allergiás panaszok fokozódhatnak, például fejfájás, fáradékonyság, teljesítménycsökkenés jelentkezhet.
Összefoglalva: Magyarországon többnyire meleg, napos idő várható, főként az északkeleti és keleti tájakon lehet zápor, zivatar.
A szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet nappal 28–34 fok között alakul.
Allergiásoknak érdemes számítaniuk közepesen magas pollen koncentrációra.