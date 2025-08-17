Figyelem: veszélyes időjárás és rekordhőmérséklet

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

2025. augusztus 17-én Magyarországon általában sok napsütés várható, gomolyfelhő-képződéssel.

Az ország északkeleti és keleti részén helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

Régiókra bontva:

Északnyugat: Többnyire napos idő, kevés gomolyfelhővel, csapadék kevésbé valószínű.

A szél északnyugati, északi irányba fordul, több helyen megélénkül, néhol megerősödik.

Nappali hőmérséklet 28–33 fok között alakul.

Északkelet: Gomolyfelhős idő, elszórtan zápor, zivatar előfordulhat.Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül. Nappali hőmérséklet 30–34 fok között várható.

Délkelet: Több napsütés, de helyenként szintén kialakulhatnak záporok, zivatarok.A legmagasabb hőmérséklet 33–34 fok körül alakul.

Dunántúl középső és déli részei: Többnyire napos idő, kevés gomolyfelhővel, csapadék kevés eséllyel.Szél mérsékelt, helyenként megélénkül. Hőmérséklet nappal 29–33 fok között.

Éjszakai minimumok általában 15–23 fok között alakulnak, a hidegre hajlamosabb helyeken 14 fok körül is lehet.

A szél az északnyugati, északi irányból fúj, több helyen élénk, a Dunántúlon néhol erős lökésekkel.

A pollenhelyzet allergiások számára jelenleg közepesen magas, főként parlagfű pollen lehet jelen a levegőben, ami tüneteket okozhat érzékenyeknél.

Az egyre melegedő időjárás miatt az allergiás panaszok fokozódhatnak, például fejfájás, fáradékonyság, teljesítménycsökkenés jelentkezhet.

Összefoglalva: Magyarországon többnyire meleg, napos idő várható, főként az északkeleti és keleti tájakon lehet zápor, zivatar.

A szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet nappal 28–34 fok között alakul.

Allergiásoknak érdemes számítaniuk közepesen magas pollen koncentrációra.