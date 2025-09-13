„A férjem hónapok óta nem nyúlt hozzám” Nők mesélnek a láthatatlan magányról
„A férjem hónapok óta nem nyúlt hozzám” Nők mesélnek a láthatatlan magányról

O. Zselyke
Írta 2025.09.13.

A láthatatlan magány érzése sokszor észrevétlenül lopódzik be a mindennapokba, és gyakran olyan finom jelekből áll össze, amelyek elsőre nem is tűnnek különlegesen katasztrofálisnak. A párkapcsolatokban ez az állapot különösen pusztító lehet, hiszen amikor az ember azt érzi, hogy bár fizikailag valaki mellett él, mégis magányos, az képes aláásni az önbizalmat és a kapcsolat egészséges működését is.

Sok nő számol be arról, hogy a hónapok vagy akár évek óta tartó fizikai és érzelmi távolság bizony erőteljesen romboló hatású. Fontos megérteni, hogy a láthatatlan magány pszichológiai hatásai nemcsak mentális, hanem fizikai egészségünkre is hatással lehetnek.

Már nem vagyok nő, csak lakótárs

Korábban szenvedéllyel szerettük egymást, de mostanra alig néz rám. Nem veszekszünk, nem haragszom rá, csak egyszerűen átnéz rajtam. Már nem ér hozzám, még akkor sem, ha ott állok mellette. Együtt élünk, de teljesen külön.

