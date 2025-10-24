Döbbenetes tény: a férfiak és a nők másképp érzik az idő múlását
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Döbbenetes tény: a férfiak és a nők...

Döbbenetes tény: a férfiak és a nők másképp érzik az idő múlását

O. Zselyke
Írta 2025.10.24.

Az idő múlásának érzékelése egy rendkívül érdekes pszichológiai jelenség, amely sok kutatás tárgyát képezte az elmúlt években. Különösen izgalmas, hogy milyen szignifikáns különbségek mutatkoznak a férfiak és nők időérzékelése között. Egy érdekes tanulmány, amelyet a Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem kutatói végeztek, rámutatott arra, hogy a két nem különböző módon tapasztalja meg az idő múlását, különösen életesemények vagy éves szakaszok kontextusában.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A férfiak és nők különböző időérzékelési stratégiái

A kutatások szerint a férfiak és nők az intellektusuk, érzelmi hátterük és szocializációs folyamataik alapján különbözőképpen viszonyulnak az időhöz. Például a férfiak hajlamosak lineárisan szemlélni az időt, ami azt jelenti, hogy szívesebben összpontosítanak az időmenedzsmentre és a határidők betartására. Ezzel szemben a nők gyakrabban érzékelik holisztikusabban az időt, ami részben annak is köszönhető, hogy komplexebb érzelmi megélésük van az események kapcsán.

Egy 2016-os tanulmány szerint, amelyet az Anglia Ruskin Egyetemen végeztek, a nők sokkal gyakrabban kötnek érzelmi jelentőséget az időhöz köthető élményekhez. Ennek oka, hogy a társas kapcsolataik nagyobb hatással vannak arra, hogyan struktúrálnak egy napot vagy egy eseményt, ezáltal az idő mélyebb érzelmi kontextust nyer számukra. Érdekes módon a férfiak kevésbé hajlamosak ilyen érzelmi megközelítés használatára, inkább koncentrálnak a célok elérésére és a határidők betartására.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

A legstílusosabb barátaim már mind ezeket az őszi táskákat viselik

A legstílusosabb barátaim már mind ezeket az őszi táskákat viselik
Nehezen veszed rá magad az edzésre? Próbáld ki ezt a pszichológiai trükköt

Nehezen veszed rá magad az edzésre? Próbáld ki ezt a pszichológiai trükköt
Vendégszoba musthaves, avagy ezek nem hiányozhatnak egy stílusos vendégszobából sem

Vendégszoba musthaves, avagy ezek nem hiányozhatnak egy stílusos vendégszobából sem
Mi volt az a pillanat, amikor rádöbbentél, hogy sürgősen változtatni kell az életeden?

Mi volt az a pillanat, amikor rádöbbentél, hogy sürgősen változtatni kell az életeden?
﻿5 hajvasaló trükk: így lesz göndör, tupírozott vagy szögegyenes

﻿5 hajvasaló trükk: így lesz göndör, tupírozott vagy szögegyenes
„Csak a zabálásban lelek vigasztalásra” – Egykor vékony emberek mesélnek a hízásuk utáni életükről

„Csak a zabálásban lelek vigasztalásra” – Egykor vékony emberek mesélnek a hízásuk utáni életükről
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK