A születési napod alapján ez lehet a te férfi ideálod – Rád is igaz?

A romantika a gyengéd, nem is tudnál más mellett boldog lenni, mint aki apró meglepetésekkel színesíti meg a mindennapjaidat, és még az évek múltán is képes mindenféle őrültséget elkövetni, csak hogy bizonyítsa, mennyire fontos vagy neki.



Lehet, hogy a szerelmes filmek látványos fordulataira, versekre és szerenádra vágysz, de az is lehet, hogy beéred olyan gesztusokkal, melyekről csak ti ketten tudtok. Egy viszont biztos: szíved választottjának romantikus alaknak kell lennie.



