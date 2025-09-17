A születési napod alapján ez lehet a te férfi ideálod – Rád is igaz?
A születési napod alapján ez lehet a te férfi ideálod – Rád is igaz?

Schuster Borka
2025.09.17.

Szőke vagy barna? Sportos vagy mackós? Mindannyian mást találunk vonzónak egy férfiban, de a hagyomány szerint születésünk napja árulkodik arról, hogy milyen belső tulajdonság az, aminek nem tudunk nemet mondani. Téged mivel lehet levenni a lábadról?

1/7 Hétfő

Hétfő
Fontos számodra, hogy olyan férfi álljon melletted, akire fel tudsz nézni. Mivel számodra is fontos a munkád és az egzisztenciád, nehezen tudnál egy bohém művészt vagy kanapén lustálkodó Pató Pált elképzelni magad mellé.

Olyan párt keresel, aki biztonságot ad, és akit tisztelhetsz azért, amit elért az életben.

2/7 Kedd

Kedd
Az intelligencia mindennél fontosabb a számodra, mindegy az is, ha egy jóképű mérnököt sodor az utadba az élet, ha beszélgetés közben nem érzed, hogy sziporkáznak a gondolatai.

Mások gyakran nem is értik, mi bajon a kiszemelt pasikkal, téged azonban nem az iskolai végzettség, hanem a valódi intellektus, a különleges gondolkodásmód, az éleslátás hoz tűzbe, ami azonban sajnos csak igen kevesek kiváltsága.

3/7 Szerda

Szerda
A romantika a gyengéd, nem is tudnál más mellett boldog lenni, mint aki apró meglepetésekkel színesíti meg a mindennapjaidat, és még az évek múltán is képes mindenféle őrültséget elkövetni, csak hogy bizonyítsa, mennyire fontos vagy neki.

Lehet, hogy a szerelmes filmek látványos fordulataira, versekre és szerenádra vágysz, de az is lehet, hogy beéred olyan gesztusokkal, melyekről csak ti ketten tudtok. Egy viszont biztos: szíved választottjának romantikus alaknak kell lennie.

