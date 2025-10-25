Van okod a féltékenységre? Ezek a jelei, ha megcsalnak

A féltékenység érzése szinte minden ember életében megjelenik valamilyen formában, hiszen a kapcsolataink egyik legérzékenyebb területe a bizalom kérdése. Azonban amíg bizonyos mértékű féltékenység természetes és érthető reakció lehet, addig a folyamatos kételkedés és gyanakvás komoly károkat okozhat a párkapcsolatban.

A féltékenység legfőbb kiváltó oka a bizonytalanság. Ez a bizonytalanság fakadhat belső okokból, például alacsony önértékelésből, de külső hatások is közrejátszhatnak, mint például korábbi rossz tapasztalatok. Amikor valaki a múltban már átélt megcsalást vagy árulást, könnyebben lesz hajlamos minden apró, gyanús jelre felfigyelni.

Néha a média által sulykolt sztenderdek is okozhatnak felesleges aggodalmakat, hiszen a tökéletes kapcsolatról alkotott irreális kép és a hashtag-ekből áradó idillikus pillanatképek könnyen szorongást ébreszthetnek bennünk.

A megcsalás jelei

A gyanakvásra való hajsza helyett érdemes inkább a valódi jelekre figyelni. Ha a párod hirtelen érdektelenné válik a kapcsolatotok iránt, ritkábban szeretne veled lenni, esetleg korábban nem tapasztalt figyelmetlenségek tapasztalhatók a viselkedésében, az intő jel lehet.

Egy másik árulkodó jel a megváltozott rutin. Ha a párunk hirtelen elkezd túlórázni vagy kevesebb ideje van ránk, miközben nem magyarázza meg az okokat, érdemes odafigyelni.

Az is feltűnő lehet, ha az elektronikai eszközeit – telefonját, laptopját – szokatlanul óvatosan kezeli és nem szívesen osztja meg velünk.

