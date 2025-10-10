Időjárás október 10: Felhős idő, szél és záporok várhatók

Ma, 2025. október 10-én Magyarországon általában hűvös, változékony őszi idő várható.

Reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet 7-9°C között alakul, az ország nyugati részein több helyen ködös, párás idő lehet, gyenge csapadék, eső előfordulhat. A szél reggel mérsékelt, 10-20 km/h körüli délnyugati irányú.

Délelőtt 9 és 12 óra között a hőmérséklet emelkedik 11-14°C-ra. A Dunántúlon időnként erősebben felhős lesz az ég, néhol eső, zápor kialakulhat, míg a keleti területeken több-kevesebb napsütésre lehet számítani. A szél fokozatosan élénkül, délnyugatiból délire fordul, 20-30 km/h körüli, néhol lökések is lehetnek.

Délután 12 és 18 óra között a legmagasabb hőmérséklet 14-17°C között alakul. A Dunántúl középső és északi részén még előfordulhat helyenként gyenge eső, a Tiszántúlon inkább változóan felhős idő várható, napsütéssel. A szél frissebbé válik, 25-40 km/h közötti déli-délkeleti irányú légmozgás jellemző, erősebb lökések elsősorban a nyugati-déli tájakon lehetnek.

Este 18 és 21 óra között a hőmérséklet 10-13°C-ra csökken, a csapadék valószínűsége csökken, de helyenként csendes eső még előfordulhat, főleg a nyugati vidékeken. A szél fokozatosan mérséklődik, 10-20 km/h körüli marad.

