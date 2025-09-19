„Felhívta anyámat, hogy elmondja mekkora szemétláda vagyok” – Férfiak, hogyan manipulált az exetek?
Unsplash

Nemcsak nők élhetnek bántalmazó kapcsolatban. Az alábbi történetek férfiak szájából származnak, akik manipuláló partnereikkel szembesültek.

Jobbulást!

Kórházba kerültem allergiás reakció miatt, és a csajom nyíltan flörtölt az orrom előtt az orvossal. Amikor ketten maradtunk, megkérdezte, láttam-e, mennyire odavan érte a doki. Amikor nyögve mondtam, hogy nem, és nem is akarom ezt látni, akkor felcsattant, hogy ő csak miattam tette neki a szépet, hogy „jobb ellátást kapjak.” Másnap felhívott, és mielőtt megkérdezte volna, hogy vagyok, kifejtette, hogy az egyik jóképű kollégája elhívta randizni. Amikor közöltem vele, hogy nekem erre – pláne most – nincs szükségem, megsértődött, mert ő csak „fel akart vidítani, hogy hamarabb meggyógyuljak.”

