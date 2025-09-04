„Felhívott, hogy megkérdezze, miért nem tud becsajozni Tinderen” – Szánalmas exek

A fűzfapoéta
Szakított velem, mert azt mondta „túl sok velem a gond.” A „gond” az volt, hogy időnként megjegyeztem, hogy gyanúsan sokszor dolgozik késő estig és hogy még zuhanyozni is viszi magával a telefonját. Hat hónap alatt három lánnyal kavart, majd felhívott, hogy visszajönne hozzám, mert „minden nő hülye.” Mondtam neki, hogy nem érdekel és letiltottam mindenhol, mire elkezdett versekkel bombázni e-mailben. Az ember, akitől éveken keresztül hallgattam, hogy verseket csak a melegek írnak, hirtelen poétává változott és azt hitte, ezzel majd visszahódít…
