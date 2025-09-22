Ezt árulja el rólad, ha mindig feketét viselsz
iStock

Címlap / Stílus / Divat / Ezt árulja el rólad, ha mindig feketét...

Ezt árulja el rólad, ha mindig feketét viselsz

Nagy Emília
Írta 2025.09.22.

Az egyszínű, különösen a fekete ruhatár sokak számára vonzó lehet, hiszen ez a szín letisztult, elegáns és soha nem megy ki a divatból. Ugyanakkor a környezeted könnyen kialakíthat egy bizonyos képzetet rólad, ha mindig csak feketét viselsz. Sokan úgy gondolják, hogy a fekete ruha az abszolút hatalom, a kifinomultság jelképe. Mások azonban lehetségesen távolságtartónak, zárkózottnak, esetleg merevnek láthatnak, ha csak ezt az árnyalatot viszed be az öltözködésedbe.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Hogyan látnak mások, ha mindig feketét viselsz

Az egyszínű, különösen a fekete ruhatár sokak számára vonzó lehet, hiszen ez a szín letisztult, elegáns és soha nem megy ki a divatból. Ugyanakkor a környezeted könnyen kialakíthat egy bizonyos képzetet rólad, ha mindig csak feketét viselsz. Sokan úgy gondolják, hogy a fekete ruha az abszolút hatalom, a kifinomultság jelképe.

Mások azonban lehetségesen távolságtartónak, zárkózottnak, esetleg merevnek láthatnak, ha csak ezt az árnyalatot viszed be az öltözködésedbe.

Mivel a divat egyfajta önkifejezés, az általad választott színek tárházával kommunikálsz az emberek felé tudat alatt. Fekete ruha viselése azt üzenheti, hogy tiszteled a hagyományokat, szereted a klasszikus megjelenést, de talán azt is, hogy szeretnél elrejtőzni a világ elől. Ezért nem árt mérlegelni, hogy milyen üzenetet szeretnél közvetíteni a külvilág felé.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Megfontoltak és diplomatikusak: ezért nézhetünk fel a Mérleg jegyűekre

Megfontoltak és diplomatikusak: ezért nézhetünk fel a Mérleg jegyűekre
A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts

A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts
„Nincs olyan skizofrén, aki születése óta vak.” Mi az, amit nem tudunk a test működéséről?

„Nincs olyan skizofrén, aki születése óta vak.” Mi az, amit nem tudunk a test működéséről?
Ekkor váltál ténylegesen felnőtté – a klinikai szakpszichológus szerint

Ekkor váltál ténylegesen felnőtté – a klinikai szakpszichológus szerint
10 bámulatos középkori kastély, amit látni kellene még ebben az életben

10 bámulatos középkori kastély, amit látni kellene még ebben az életben
Ezért érdemes salátát grillezned, és ahogy csináld

Ezért érdemes salátát grillezned, és ahogy csináld
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK