Ezt árulja el rólad, ha mindig feketét viselsz

Az egyszínű, különösen a fekete ruhatár sokak számára vonzó lehet, hiszen ez a szín letisztult, elegáns és soha nem megy ki a divatból. Ugyanakkor a környezeted könnyen kialakíthat egy bizonyos képzetet rólad, ha mindig csak feketét viselsz. Sokan úgy gondolják, hogy a fekete ruha az abszolút hatalom, a kifinomultság jelképe. Mások azonban lehetségesen távolságtartónak, zárkózottnak, esetleg merevnek láthatnak, ha csak ezt az árnyalatot viszed be az öltözködésedbe.
Hogyan látnak mások, ha mindig feketét viselsz
Mivel a divat egyfajta önkifejezés, az általad választott színek tárházával kommunikálsz az emberek felé tudat alatt. Fekete ruha viselése azt üzenheti, hogy tiszteled a hagyományokat, szereted a klasszikus megjelenést, de talán azt is, hogy szeretnél elrejtőzni a világ elől. Ezért nem árt mérlegelni, hogy milyen üzenetet szeretnél közvetíteni a külvilág felé.