Ezt árulja el rólad, ha mindig feketét viselsz

Az egyszínű, különösen a fekete ruhatár sokak számára vonzó lehet, hiszen ez a szín letisztult, elegáns és soha nem megy ki a divatból. Ugyanakkor a környezeted könnyen kialakíthat egy bizonyos képzetet rólad, ha mindig csak feketét viselsz. Sokan úgy gondolják, hogy a fekete ruha az abszolút hatalom, a kifinomultság jelképe. Mások azonban lehetségesen távolságtartónak, zárkózottnak, esetleg merevnek láthatnak, ha csak ezt az árnyalatot viszed be az öltözködésedbe.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Hogyan látnak mások, ha mindig feketét viselsz

Az egyszínű, különösen a fekete ruhatár sokak számára vonzó lehet, hiszen ez a szín letisztult, elegáns és soha nem megy ki a divatból. Ugyanakkor a környezeted könnyen kialakíthat egy bizonyos képzetet rólad, ha mindig csak feketét viselsz. Sokan úgy gondolják, hogy a fekete ruha az abszolút hatalom, a kifinomultság jelképe.

Mások azonban lehetségesen távolságtartónak, zárkózottnak, esetleg merevnek láthatnak, ha csak ezt az árnyalatot viszed be az öltözködésedbe.

Mivel a divat egyfajta önkifejezés, az általad választott színek tárházával kommunikálsz az emberek felé tudat alatt. Fekete ruha viselése azt üzenheti, hogy tiszteled a hagyományokat, szereted a klasszikus megjelenést, de talán azt is, hogy szeretnél elrejtőzni a világ elől. Ezért nem árt mérlegelni, hogy milyen üzenetet szeretnél közvetíteni a külvilág felé. Olvass még a témában Akinek ilyen az állkapocs formája, szerencsés alkat Az öltözködéseddel megváltozik a sorsod – A tudományos magyarázat Ezért rossz a leheleted a rendszeres fogmosás ellenére is Ha vizes hajjal flangálsz, megfázik a fejbőröd? 5 haj kérdés, amire válaszol a fodrász

A cikk folytatódik, lapozz!