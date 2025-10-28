Így tart ki a lehető legtovább a sütőtököd – a faragott és az egész is

Ezekben a hetekben sokan döntünk úgy, hogy kifejezetten díszítési, faragási célra veszünk néhány sütőtököt, ami remek ötlet, hiszen elképesztően sokféleképpen dekorálhatjuk velük az otthonunkat. Ezeket a tököket tilos megenni, de ha vigyázunk rájuk, sokáig díszíthetik az otthonunkat. Mutatjuk, mit érdemes tudnod, hogy a lehető legtovább kitartsanak.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ennyi ideig tarthat ki a sütőtök

Ha faragáshoz, díszítéshez szeretnél venni sütőtököt, a The Spruce szerint vásárlás időpontját úgy érdemes időzítened, hogy szobahőmérsékleten körülbelül egy hónapig, míg hűvös, sötét helyen tárolva 2-3 hónapig áll el. Egyes kisebb tökfajták megfelelő tárolás mellett viszont akár 6-12 hónapig is frissek maradhatnak. A faragott tökök viszont általában csak nagyjából 3-7 napig tartanak ki. A legjobb tehát, ha a tökfaragást közvetlenül Halloween előttre időzíted!

A cikk folytatódik, lapozz!