4 nő, aki megjárta a poklot – A legjobb könyvek a túlélésről
Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.08.

Mindenkinek az életében akadnak mélypontok, és ilyenkor kifejezetten jól jönnek azok a remekművek, amik megmutatják, hogy bárhonnan fel lehet állni. Ez a négy fantasztikus nő, dacára annak, milyen körülmények közül indult és mit voltak kénytelenek elszenvedni, bebizonyítják, hogy sosem késő változtatni és újrakezdeni.

Suki Kim: Nélküled mi sem vagyunk

Egy időszakban mindent tudni akartam Észak-Koreáról, ezért amikor csak időm engedte, dokumentumfilmeket néztem, bár ezekből – nem véletlenül – nem akadt túl sok.

Könyvből, regényből sem kifejezetten tengernyi a választék, de azért érdekes és megdöbbentő művekre bukkantam. Az első könyv, amit elolvastam, a Menekülés a 14-es táborból, ezt tényleg csak azoknak ajánlom, akiknek kellően erős a gyomruk.

Suki Kim: Nélküled mi sem vagyunk című könyve már jóval „hétköznapibb”, ez a könyv egy külsős tanár szemével mutatja be a diktatúra világát, Hyeonseo Lee – A lány hét névvel című műve pedig egy tizenéves lány szökéséről és későbbi boldogulásáról szól.

