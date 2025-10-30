Fájdalmas tehetetlenség: ilyen az életem egy idős, vak kutyával

A kutyámmal való kapcsolódásom sokkal több, mint egyszerű gazdi–kedvenc viszony. Az életünk számos kihívással és örömmel lett gazdagabb, ahogy alkalmazkodtunk az ő különleges igényeihez.

Mindig is azt éreztem, hogy a kutyámmal való kapcsolódásom sokkal több, mint egyszerű gazdi–kedvenc viszony. Nekünk tényleg sorszerű volt a találkozásunk.

Néhány hónappal az örökbefogadása előtt majdnem egy másik kiskutyát választottunk, de az utolsó napon volt egy rossz álmom, amire felriadtam éjjel és tudtam: nem hozhatjuk el azt a kutyát. Másnap már korán reggel telefonáltunk, és kiderült, hogy az éjszakai üzenetem elképesztő módon valós volt. A „tenyésztő” becsapott volna minket, más kutyák képeivel hirdette az almokat, a szülőket pedig nem is láthattuk volna. Az elején tagadott, majd támadott, így letettük a telefont – és ott maradtunk elkeseredve. Úgy éreztük, le kell mondanunk az egészről.

Pár hónappal később azonban szembejött egy hirdetésben Ő. Egy egészen apró, tündéri kiskutya az Őrség közepéről, és mi azonnal éreztük, hogy találkoznunk kell. Amikor kivették őket a kennelből, a testvére ügyet sem vetett ránk, ő viszont két nyüszögés között felém dülöngélt, felkéredzkedett az ölembe, és onnantól nem volt több kérdés senkiben. Alig bírtuk kivárni a hátralévő heteket, hogy végleg összefonjuk az életünket.

Már több mint tíz éve élünk együtt. Ott volt velünk a mindennapokban, az utazásokon, a nyaralásokon, úgy szerveztük az életünket, hogy soha ne kelljen hosszabb időt külön töltenünk. Ő nem „csak egy kutya” számunkra, hanem a családunk egyik fontos tagja.

Rejtélyes betegségek és fájdalmas tehetetlenség

Az elmúlt évekre visszanézve szinte állandóan volt valamilyen egészségügyi rejtély, amivel szembenéztünk. Először jöttek a megmagyarázhatatlanul rossz májértékek, aztán az időszakos fejremegések, majd több nyugodt év után következett a hosszan tartó köhögés, amire öt különböző állatorvostól sem kaptunk választ.

Hosszú hónapokon keresztül mindenki csak vizsgálgatni, továbbküldeni akarta, feltárni a valódi okokat, de érdemi kezelést egészen addig nem kaptunk, amíg azt nem mondtuk, hogy eddig és ne tovább, nem tesszük ki több stressznek. Azóta fenntartó kezeléseken van, gyógyszerek, vitaminok kísérik a mindennapokat, meg persze rengeteg szeretet és gondoskodás – abból sosem szenvedett hiányt.

