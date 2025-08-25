Ezt tedd a gyerek iskolatáskájára: pár száz forint, de megkönnyítheti a sulis napokat

Az iskolakezdés minden család életében komoly logisztikai és érzelmi kihívás: új tanárok, új osztálytársak, új elvárások – és persze rengeteg holmi, amit a gyereknek magával kell vinnie. Szülőként persze biztosan igyekszel mindent megtenni, hogy megkönnyítsd ezt az időszakot: időben bevásárolsz, csomagolsz, motiválsz, bátorítasz.

Adunk viszont egy tippet, amivel fillérekből és nagyon egyszerűen tehetsz meg még valamit azért, hogy gördülékenyebbek legyenek az első iskolai napok, és csemetédnek legyen hová nyúlnia bátorításért, ha egy pillanatra elbizonytalanodna.

Egy kis figyelmesség, nagy hatás

Dr. Rebecca Schrag Hershberg gyermekpszichológus saját tapasztalatait osztotta meg egy cikkben, amiben arról írt, mit tehetnek azok a szülők, akiknek a gyereke hajlamosabb szorongani az új helyzetekben.

A pszichológus fia iskolakezdése előtt kapott egy apró plüss kulcstartót, amit a hátizsákjára akasztottak.

A kisfiú választása egy pici plüssbagolyra esett. Ez a „kabalaállat” nemcsak dekorációként szolgált, hanem érzelmi támaszt is nyújtott számára. A gyerek úgy érezhette, van vele valami, ami az otthonhoz kapcsolja, amihez ragaszkodhat, ha bizonytalannak érzi magát.

Ez az apró tárgy a szakember szerint átmeneti tárgyként is működhet – hasonlóan egy kisgyerek alvós macijához vagy takarójához. A pszichológiában ez a fogalom arra utal, hogy egy szeretett tárgy (amit gyakran a szülő vagy az otthon képviselőjeként él meg a gyerek) segít átlendülni a nehezebb elválásokon, új helyzeteken, vagy a szeparációs szorongáson.

Hogyan működik?

Egy kisgyerek számára az iskola, különösen az első napokban, idegen, zsúfolt és sokszor ijesztő lehet. A tanárok, a szabályok, az új társak mind olyan kihívást jelentenek, amit felnőttként hajlamosak vagyunk alábecsülni. Egy pici, ismerős tárgy – pláne, ha a gyerek választotta – biztonságot, stabilitást ad. Ott van vele a nap folyamán, nem zavarja az órát, nem kelti fel a figyelmet, mégis „láthatatlan horgonyként” szolgál a bizonytalan helyzetekben.

Sok gyerek számára az is fontos, hogy úgy érzi: valami az otthonából elkíséri őt. A plüss kulcstartó lehet az a „valaki”, aki „figyel rá”, amikor anya vagy apa nincs ott, ugyanakkor a táskán lévő kis dísz már elég „nagylányos” vagy „nagyfiús” ahhoz, hogy ne is érezze kellemetlenül magát miatta a többi gyerek előtt.

