Ezt hozza 2025. október 26. a numerológia szerint – Szelíd lezárások, megbocsátás és elengedés napja.

Minden napnak megvan a maga különleges numerológiai rezgése, és ha ráhangolódsz, a napod könnyebbé, harmonikusabbá válik. Ma eláruljuk, milyen üzenetet hordoz a mai dátum – finoman vezetve a szívedet afelé, ami igazán számít.
Így számíthatod ki a mai nap numerológiai számát
Vedd a teljes dátumot: 2025.10.26
Add össze a számjegyeket: 2+0+2+5+1+0+2+6 = 18
Egyszerűsíts tovább: 1+8 = 9
Vagyis a mai nap száma a 9-es.
Mit jelent a 9-es nap energiája?
A 9-es a lezárások, a bölcs megbocsátás és az egyetemes szeretet száma. Ilyenkor könnyebb elengedni, ami már nem szolgál, és megölelni azt, ami valóban táplál. Jó időszak befejezni félbemaradt ügyeket, pontot tenni régi történetek végére, és megköszönni mindazt, amit kaptál tőlük.