Ezt hozza 2025. október 23. a numerológia szerint – gyógyító szeretet, otthoni béke
iStock

Arany Inez
Írta 2025.10.23.

Minden napnak megvan a maga rezgése, és amikor ráhangolódsz, mintha egy láthatatlan szél irányát kapnád el: könnyebben, természetesebben haladsz. Ma megnézzük, mit üzen a számok bölcsessége, és hogyan tudsz együtt áramolni a nap energiájával – finoman, nőiesen, mégis határozott belső tartással.

Így számíthatod ki a mai nap numerológiai számát

A teljes dátumot számjegyekre bontjuk: 2025.10.23
2+0+2+5+1+0+2+3 = 15 → 1+5 = 6

Vagyis a mai nap száma a 6-os.

Mit jelent a 6-os nap energiája?

A 6-os a szeretet, az otthon melege és a kapcsolati harmónia száma. Ma különösen támogatott a gyengéd odafordulás: törődés önmagaddal és azokkal, akiket szeretsz. Ez az energia segít kisimítani a félreértéseket, és teret ad annak, hogy meghallgassátok egymást szívből, ítélkezés nélkül.

