Ezt hozza 2025. október 17. a numerológia szerint – elengedés és megbocsátás

Minden napnak megvan a maga numerológiai rezgése – és ha egy pillanatra ráhangolódsz, könnyebb megérteni, miért alakulnak úgy a dolgok, ahogy. Ma is segítünk ráérezni a nap üzenetére: mit támogat az Univerzum, mire érdemes igent mondani, és mit ideje szépen elengedni.
Így számíthatod ki a mai nap numerológiai számát
A módszer egyszerű: add össze a dátum számjegyeit, majd redukáld egyjegyűre.
2025.10.17 → 2+0+2+5+1+0+1+7 = 18 → 1+8 = 9
Vagyis a mai nap száma a 9-es.
