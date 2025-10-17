Ezt hozza 2025. október 17. a numerológia szerint – elengedés és megbocsátás
Ezt hozza 2025. október 17. a numerológia szerint – elengedés és megbocsátás

Arany Inez
Írta 2025.10.17.

Ezt hozza 2025. október 17. a numerológia szerint – a lezárások, az elengedés és az együttérzés napja

Minden napnak megvan a maga numerológiai rezgése – és ha egy pillanatra ráhangolódsz, könnyebb megérteni, miért alakulnak úgy a dolgok, ahogy. Ma is segítünk ráérezni a nap üzenetére: mit támogat az Univerzum, mire érdemes igent mondani, és mit ideje szépen elengedni.

Így számíthatod ki a mai nap numerológiai számát

A módszer egyszerű: add össze a dátum számjegyeit, majd redukáld egyjegyűre.

2025.10.17 → 2+0+2+5+1+0+1+7 = 18 → 1+8 = 9

Vagyis a mai nap száma a 9-es.

