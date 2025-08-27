Ezt gondolod a leginkább túl az életedben – a csillagjegyed alapján

Néha még a legmagabiztosabb emberek is elbizonytalanodnak, és újra meg újra átértékelik a dolgokat. De ne aggódj, nem vagy egyedül! A Parade nemrég rávilágított arra, hogy az asztrológia szakértők szerint mely csillagjegyek milyen gondolatokat hajlamosak túlgondolni.
Kos
Bátor és szenvedélyes vagy, aki mindig elsőként veti bele magát a dolgokba. Mégis hajlamos vagy azon agyalni, mások hogyan látták a heves reakcióidat. „Vajon túl gyors voltam?” „Túl sokat mondtam?” Az éjszaka csendjében újra meg újra lejátssza az elméd azokat a pillanatokat, amikor a szíved vadabb dobbanásra váltott.
