Ezt a hibát szinte minden nő elkövet, amikor a férfi eltávolodik

Számtalan párkapcsolati tanácsadó könyv és internetes forrás próbálja megfejteni azt a rejtélyt, hogy miért is távolodnak el a férfiak bizonyos idő után a partnerüktől, különösen, amikor a kapcsolat kezdeti lángja már kissé alábbhagy. A helyzet az, hogy ez az eltávolodás szinte minden kapcsolatban megfigyelhető, azonban a nők gyakran öntudatlanul is olyan reakciókat alkalmaznak, amelyek nemhogy javítanának a helyzeten, hanem sokkal inkább tovább mélyítik a már amúgy is meglévő szakadékot.

A túlzott megfelelési kényszer visszaüt

Gyakran előfordul, hogy a nők, amikor érzik a kapcsolat kihűlését, még inkább erőfeszítéseket kezdenek tenni, hogy kielégítsék partnerük összes igényét és vágyát. A mindennapokban ez jelenthet túlságosan rámenős szeretet-megnyilvánulásokat, felesleges drámát, vagy éppen állandó aggódást és kritikát, ami viszont éppen ellenkező hatást ér el.

A férfiak hajlamosak elzárkózni az ilyen fokozott nyomás alatt, hiszen számukra a túl sok figyelem és az irracionális elvárások rombolhatják a komfortzónájukat. Ehelyett érdemes lenne inkább megpróbálni a közös programokra fókuszálni, ahol mindketten felszabadultan élvezhetik egymás társaságát, anélkül, hogy bármelyikük érzelmi terhet érezne.