Ezt a hibát szinte minden nő elkövet, amikor a férfi eltávolodik

A túlzott megfelelési kényszer visszaüt
Gyakran előfordul, hogy a nők, amikor érzik a kapcsolat kihűlését, még inkább erőfeszítéseket kezdenek tenni, hogy kielégítsék partnerük összes igényét és vágyát. A mindennapokban ez jelenthet túlságosan rámenős szeretet-megnyilvánulásokat, felesleges drámát, vagy éppen állandó aggódást és kritikát, ami viszont éppen ellenkező hatást ér el.
A férfiak hajlamosak elzárkózni az ilyen fokozott nyomás alatt, hiszen számukra a túl sok figyelem és az irracionális elvárások rombolhatják a komfortzónájukat. Ehelyett érdemes lenne inkább megpróbálni a közös programokra fókuszálni, ahol mindketten felszabadultan élvezhetik egymás társaságát, anélkül, hogy bármelyikük érzelmi terhet érezne.