Saját bőrömön tanultam meg: soha nem hagyom ki a strandtáskámból ezeket

Számodra mit jelent a vízparton időzni? Nekem nem csupán egy jó programot, hanem igazi feltöltődést, amikor végre lelassulhatok, és csak a napfény, a hullámok és a kikapcsolódás létezik. Ahhoz viszont, hogy ez az élmény tényleg pihentető és gondtalan legyen, van néhány apróság, amit sosem hagyok otthon. Szerintem nemcsak praktikusak, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a strandolás minden pillanata kényelmes, stresszmentes és egy kicsit varázslatosabb legyen.

1. Naptej

Bármennyire is csábító a napbarnított bőr, megtanultam, hogy a legfontosabbnak a fényvédelemnek kell lennie. Így a naptej az első, amit a táskámba teszek, és nem csak a strandolás elején kenem be magam. Egy jó minőségű, legalább 30–50 faktoros, vízálló naptej mindig segít megelőzni a leégést, de ma már tudom, hogy a ráncokat és pigmentfoltokat is.

2. Tartós, strandra való harapnivaló

Glutén- és tejérzékenyként nem kérdés, hogy viszek magammal valamilyen tartós harapnivalót, amit teljes biztonsággal megehetek. De szerintem akkor is érdemes valamilyen finomságot magunkkal vinni, ha a vízparti büfék kínálatából tervezünk válogatni. Egyrészt jobb biztosra menni, spórolhatunk is vele, és arra is könnyebben ügyelhetünk, hogy az otthonunktól távol is kiegyensúlyozottan étkezzünk.

Persze nem arról van szó, hogy ne férhetne bele egy fagyi vagy lángos, de miért ne színesíthetnénk a parton töltött időt egy kis aszalt gyümölccsel, olajos magvakkal vagy valamilyen tápláló szelettel? Személyes kedvenceim gyümölcsös-magvasak és hozzáadott cukrot sem tartalmaznak.

Egy jól megválasztott snack nem olvad el a melegben, és segít, hogy a nap végére is maradjon energiánk.