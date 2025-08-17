Saját bőrömön tanultam meg: soha nem hagyom ki a strandtáskámból ezeket

1. Naptej
Bármennyire is csábító a napbarnított bőr, megtanultam, hogy a legfontosabbnak a fényvédelemnek kell lennie. Így a naptej az első, amit a táskámba teszek, és nem csak a strandolás elején kenem be magam. Egy jó minőségű, legalább 30–50 faktoros, vízálló naptej mindig segít megelőzni a leégést, de ma már tudom, hogy a ráncokat és pigmentfoltokat is.
2. Tartós, strandra való harapnivaló
Glutén- és tejérzékenyként nem kérdés, hogy viszek magammal valamilyen tartós harapnivalót, amit teljes biztonsággal megehetek. De szerintem akkor is érdemes valamilyen finomságot magunkkal vinni, ha a vízparti büfék kínálatából tervezünk válogatni. Egyrészt jobb biztosra menni, spórolhatunk is vele, és arra is könnyebben ügyelhetünk, hogy az otthonunktól távol is kiegyensúlyozottan étkezzünk.
Persze nem arról van szó, hogy ne férhetne bele egy fagyi vagy lángos, de miért ne színesíthetnénk a parton töltött időt egy kis aszalt gyümölccsel, olajos magvakkal vagy valamilyen tápláló szelettel? Személyes kedvenceim gyümölcsös-magvasak és hozzáadott cukrot sem tartalmaznak.
Egy jól megválasztott snack nem olvad el a melegben, és segít, hogy a nap végére is maradjon energiánk.