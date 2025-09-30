Ezt a 6 otthoni dolgot októberig mindenképp dobd ki
iStock

Ezt a 6 otthoni dolgot októberig mindenképp dobd ki

Fehér Dia
Írta 2025.09.30.

Az évszakváltás remek alkalom arra, hogy átnézzük otthonunkat és megszabaduljunk a felesleges dolgoktól. Ez a folyamat nemcsak helyet szabadít fel, hanem lelki könnyebbséget is ad.

Az évszakváltás sokaknak csak annyit jelent, hogy elrakjuk a rövidnadrágot, előkerül a kardigán, és bekapcsoljuk a fűtést. A minimalista szemléletűek viszont ilyenkor nagyobb tisztogatásba kezdenek: átnézik, mi maradjon, mi menjen, és mit lehetne továbbadni másnak. Ez nemcsak helyet szabadít fel, hanem lelki könnyebbséget is ad – hiszen az otthonod mindig tükrözi a fejedben lévő rendet is.

Unsplash

Ha te is érzed a lendületet, de nem tudod, hol kezdd, íme egy gyors útmutató, ami segít kategóriáról kategóriára haladni.

Nyári cuccok, amiket nem viseltél

photo-1509319117193-57bab727e09d.jpg

Mielőtt teljesen elfelejtenénk a nyarat, érdemes átfutni a szezonális ruhákat, bikiniket, szandálokat, táskákat, ékszereket. Ha valamit egész nyáron nem vettél fel, jó eséllyel jövőre sem fogsz. Ilyenkor a legjobb döntés továbbadni – legyen szó adományról vagy eladásról. Így nem porosodik feleslegesen a szekrényedben, és másnak még örömet okozhat.

