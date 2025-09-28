Holnap szeptember 29, Szent Mihály napja – Rituálék most és régen

Szent Mihály napja, szeptember 29-e, hagyományosan a betakarítás időszakának végét jelzi, és a gazdasági év lezárását is jelenti. E naphoz számos népszokás és hiedelem kötődik, miközben az ezoterikus világ is különféle rituálékkal emlékezik meg róla. A hagyományok és a modern ezoterikus értelmezések között izgalmas kapcsolatok fedezhetők fel, amelyeket érdemes közelebbről is megvizsgálni.

A Mihály név Magyarországon máig elterjedtnek számít, ezért a szeptember 29-én tartott Mihály-nap is sokak által ismert és kedvelt ünnep. Nem véletlen, hogy sok szülő ezt a nevet választja gyermekének, hiszen Szent Mihály arkangyal a Biblia egyik legkiemelkedőbb és legpozitívabb alakja.

A szentírásban nemcsak a túlvilágra induló lelkek kísérőjeként, hanem a fény harcosaként és a mennyei seregek vezéreként is találkozunk vele.

Mihály arkangyalt gyakran ábrázolják harcos katonaként festményeken és szobrokon, mivel ő a keresztény hitű katonák védőszentje. Ugyanakkor bírónak is tekintik: a hagyomány szerint ő vezeti a rábízott lelkeket, majd mérlegre teszi földi életük tetteit, hogy az Úr ítéletet hozhasson róluk. Ez a kettősség – a harcos és a bíró szerepe – sok ábrázoláson is visszaköszön, ahol egyik kezében kardot, másikban mérleget tart, az igazság és az erő jelképeként.

Ősi magyar szokások és a paraszti élet rendje

Szeptember 29., Szent Mihály napja a régi paraszti társadalomban az év egyik legfontosabb fordulópontja volt. A naphoz a gazdasági év lezárása kapcsolódott: ilyenkor hajtották le a pásztorok a hegyekből és legelőkről a jószágot, és számoltak el a gazdákkal. A béresek, juhászok, csikósok és gulyások ekkor kapták meg bérüket, vagy ekkor kötötték meg az új szolgálati szerződéseiket. Ezért is mondták régen: „Szent György napkor hajtják ki, Szent Mihálykor hajtják be” az állatokat.

Az időjárásjóslásban is kitüntetett szerepe volt ennek a napnak. A népi megfigyelések szerint például: „Ha Mihálykor dörög, kemény tél lesz”, „Ha Mihály nap tiszta, karácsony hó nélkül jő”. Ezek az előrejelzések segítettek a paraszti közösségeknek a télre való felkészülésben.

