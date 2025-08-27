Ezért zárkóznak el tőled mostanában az emberek – az energiád változott
Ezért zárkóznak el tőled mostanában az emberek – az energiád változott

Farkas Izabella
Írta 2025.08.27.

Észrevetted mostanában, hogy az emberek valahogy távolságtartóbbak lettek veled szemben, és nem érted, mi lehet ennek az oka? Talán az energiáid változtak meg. Az emberi kapcsolatok bonyolult szövete a láthatatlan energiákra is nagyban épít, amelyek időről időre változhatnak, és hatással lehetnek arra, ahogyan mások érzékelnek minket.

Az energia hatása a kapcsolatokra

Bár lehet, hogy racionalitás talaján állunk, a mindennapi életünkben számos olyan apró jelenség van, amelyeket nehéz tudományosan megmagyarázni. Az energiák létezésének gondolata csupán az egyik ilyen téma, amelyet érdemes alaposabban szemügyre venni.

Az energiák a szubjektív tapasztalataink egy részét képezik, akárcsak az intuícióink. Az egyes emberek közötti vonzalom vagy ellenérzés gyakran ezekből a láthatatlan kötelékekből táplálkozik. Ha ezek az energiák megváltoznak, az másokkal való viszonyainkra is hatással lehet.

