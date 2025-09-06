Ezért tűnhet a világ egyre fakóbbnak, ahogy öregszünk

Ha már te is érezted úgy, hogy a világ nem olyan színes, mint gyerekkorodban, nem képzelődsz. A The Guardian nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy tudományos magyarázata van annak, miért látunk egyre tompább árnyalatokat, ahogy telnek az évek.
Régen tényleg minden színesebb volt?
Egy kis nosztalgia sokszor elég ahhoz, hogy elgondolkodjunk: vajon tényleg élénkebbek voltak a színek régen? A közösségi médiában is gyakoriak az efféle kérdések: „A gyerekkoromban minden színesebbnek tűnt. Csak én érzem így?” – kérdezik sokan, miközben a 90-es évek rikító színeit, a régi játékboltok logóit vagy egy McDonald’s játszósarok harsány árnyalatait idézik fel.
És valóban: nem csak a világ vált szürkébbé – például a színtelen autók, a bézs babaszobák vagy a minimalista, „millennial gray” lakások miatt –, hanem a mi érzékelésünk is megváltozik az idő előrehaladtával.
Mások ezeket olvassák