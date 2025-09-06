Ezért tűnhet a világ egyre fakóbbnak, ahogy öregszünk
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Egészség / Ezért tűnhet a világ egyre fakóbbnak,...

Ezért tűnhet a világ egyre fakóbbnak, ahogy öregszünk

Nyul Debóra
Írta 2025.09.06.

„Mintha minden egy kicsit fakóbb lenne...”

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ha már te is érezted úgy, hogy a világ nem olyan színes, mint gyerekkorodban, nem képzelődsz. A The Guardian nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy tudományos magyarázata van annak, miért látunk egyre tompább árnyalatokat, ahogy telnek az évek.

Régen tényleg minden színesebb volt?

Egy kis nosztalgia sokszor elég ahhoz, hogy elgondolkodjunk: vajon tényleg élénkebbek voltak a színek régen? A közösségi médiában is gyakoriak az efféle kérdések: „A gyerekkoromban minden színesebbnek tűnt. Csak én érzem így?” – kérdezik sokan, miközben a 90-es évek rikító színeit, a régi játékboltok logóit vagy egy McDonald’s játszósarok harsány árnyalatait idézik fel.

És valóban: nem csak a világ vált szürkébbé – például a színtelen autók, a bézs babaszobák vagy a minimalista, „millennial gray” lakások miatt –, hanem a mi érzékelésünk is megváltozik az idő előrehaladtával.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Ott flangált előttem a nagy csöcseivel” – ügyvédek képtelen történetei

„Ott flangált előttem a nagy csöcseivel” – ügyvédek képtelen történetei
Így viseled a nyár végét, és így fogadod az őszt – csillagjegyed szerint

Így viseled a nyár végét, és így fogadod az őszt – csillagjegyed szerint
A következő csillagjegyek a legjobb emberismerők – a jóságot és az álságos tulajdonságokat is egyből kiszúrják 

A következő csillagjegyek a legjobb emberismerők – a jóságot és az álságos tulajdonságokat is egyből kiszúrják 
Mellrákot is okozhat ez a népszerű hozzávaló: csak óvatosan bánj vele!

Mellrákot is okozhat ez a népszerű hozzávaló: csak óvatosan bánj vele!
﻿Ha 10-ből 7 kutyafajtát felismersz a kölyökkori képeken, igazi kutyákkal suttogó vagy!

﻿Ha 10-ből 7 kutyafajtát felismersz a kölyökkori képeken, igazi kutyákkal suttogó vagy!
Így lesz a sulyomból csokoládé. Interjú az Egy csepp Tisza-tó alapítójával

Így lesz a sulyomból csokoládé. Interjú az Egy csepp Tisza-tó alapítójával
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK