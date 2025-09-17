Ezért leszel beteg, amint pihenni szeretnél vagy szabira mész

Nincs igazán jó időpont arra, hogy leterítsen valami nyavalya – de talán a legrosszabb akkor, amikor épp elkezdenéd élvezni a jól megérdemelt pihenést. Furcsa módon pont ilyenkor szokott lecsapni a betegség, mintha a tested direkt elrontaná a szabadidődet.

Ez nem is csak egy képzelgés: már 2002-ben leírták a „leisure sickness” jelenségét, vagyis azt a furcsaságot, hogy sokan épp hétvégén vagy szabadság idején érzik magukat rosszul. Nem hivatalos diagnózis, de az orvosok is megfigyelték: létezik.

A „szabadidős betegség” gyűjtőfogalom: jelenthet konkrét megfázást vagy influenzát, de lehet csak fejfájás, fáradtság, izomfájdalom is, mindenféle kimutatható ok nélkül. A közös pont: akkor jön elő, amikor végre pihennél.

Miért pont ilyenkor üt be?

A szabadság előtti stressz

Lehet, hogy hetek óta pörögsz, hogy mindent elintézz a munkahelyen, mire eljutsz a kimerülésig. A stressz alatt a szervezeted tele van adrenalinnal és kortizollal, ami rövid távon segít, hogy ne legyél beteg, de amint leáll ez a pörgés, az immunrendszered is gyengül– és pont ekkor csap le rád a kórokozó. „Hétvégi migrén”

Sokan tapasztalják, hogy a migrén is pont akkor jelentkezik, amikor végre nyugi van. A hirtelen hormonális változások és a stressz utáni „leeresztés” ilyenkor indíthatják be a rohamot. Krónikus stressz

Ha folyamatosan feszült vagy, az hosszú távon gyengíti az immunrendszert. És amíg hajtasz, sokszor észre sem veszed a kezdődő tüneteket – csak amikor végre megállsz, és van időd odafigyelni a testedre. Rutin felborulása

Alváshiány, rendszertelen evés, gyorsételek, kihagyott edzések – mindez gyengíti a szervezetet. Így amikor végre lazítanál, a tested jelzi: „oké, most már kidőlök.” Utazás extra terhelése

A repülők és vonatok igazi baktériumgyűjtő helyek, a jetlag és a kiszáradás pedig még rátesz egy lapáttal. Így nem csoda, ha az utazás első napjain nem érzed magad csúcsformában.

