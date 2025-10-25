Ez történhetett gyerekkorodban, amiért sokat kérsz bocsánatot 
Ez történhetett gyerekkorodban, amiért sokat kérsz bocsánatot 

Szabó Erzsébet
2025.10.25.

Van egy közeli ismerősöm, aki a tőle telhető, legnagyobb szeretettel ad mindenkinek, akivel csak kapcsolatba kerül. Tudja, hogy sokszor túlzásba esik, ami mellé még ráadásul sokszor elnézést is kér –gyakran akkor, amikor éppen másoknak kellene köszönetet mondani neki… Honnan eredhet ez a szokás? A szakértők szerint sok esetben gyerekkorban gyökerezik, amikor többen megtanuljuk: a bocsánatkérés egy védekezési mechanizmus. 

Miért kérsz túl sokszor bocsánatot?

A gyakori, szinte állandósuló bocsánatkérés nem velünk született vagy éppen örökölt tulajdonság. Ez egy tanult viselkedési forma és gyakran olyan családi környezetben alakul ki, ahol a felelősséget rendszeresen a gyerekre hárítják.

Ha olyan környezetben nőttél fel, ahol a hibákért, problémákért folyton téged hibáztattak, akkor valószínűleg te is megtanultad, hogy a legjobb megoldás a bocsánatkérés, a felelősségvállalás, mert ezzel el tudod kerülni a kellemetlen helyzeteket, a büntetést vagy akár a verést.

Ez már önmagában is eléggé megterhelő, de tegyük hozzá, hogy az ilyen családokban nem „csupán” a bocsánatkérés, hanem még a probléma megoldása is sokszor a gyerekre hárul. Ez különösen igaz, akkor, amikor érzelmi manipulációval a szülők vagy akár a testvérek elérik, hogy az adott gyermek legyen felelős mindenért. Ekkor a bocsánatkérés szinte túlélési eszközzé válik, a probléma kezelése, az adott helyzet megoldása pedig út ahhoz, hogy megint mindenki boldog legyen. Márpedig, ha valamit szeretnek a gyerekek, akkor az a nyugalom és a harmónia, továbbá, ha boldogok a családtagok.

