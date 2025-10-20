Ezért baj, ha túl kedves vagy az emberekkel

A kedvesség alapvetően pozitív tulajdonság, de ha túlzásba visszük, az ártalmas lehet. Fontos megtalálni az egyensúlyt az őszinteség, a határok és az önérvényesítés között.

Az, hogy valaki kedves és figyelmes, általában pozitív tulajdonságnak számít: segít másokkal harmóniában élni, támogató légkört teremteni, és sokszor stabil emberi kapcsolatokhoz vezet. Ám van egy határ, amin túl a kedves viselkedés már inkább árthat, mint használ. Ha valaki folyamatosan túl alkalmazkodó, manipulálja a valóságot vagy minden esetben kerüli a konfliktust, az egy idő után visszatartó erővé is válhat.

A kedvesség (szinte) mindig jó

Ideális esetben gyerekkorunkban azt tanuljuk, hogy a kedvesség mindig jó választás. És a legtöbb esetben ez valóban így is van. Ám amikor valaki túl erősen ragaszkodik ehhez az idealizált képhez, olyan emberré válhat, aki állandóan mások elismerését keresi, és mindent megtesz, hogy elkerülje a konfliktust. Ilyenkor saját szükségletei, határai háttérbe szorulnak, és különösen sebezhetővé válik.

Ráadásul a túlzott kedvesség mögött gyakran félelem áll: konfliktustól, elutasítástól, kritikai visszajelzéstől való félelem. Azok az emberek, akik nem tudnak kilépni a „kedvesség" szerepéből, gyakran annyira félnek attól, mi történik, ha valaki nem érzi jól magát a környezetükben, hogy inkább elnyomják a saját igényeiket, csak hogy másokéról gondoskodjanak.

Miért ártalmas ez?

Ha mindig azt mondod, amit mások hallani akarnak, nem azt, amit gondolsz – különösen nehéz helyzetekben –, a kommunikáció elhomályosodik. A másik nem biztos, hogy megérti, mi zavar igazán, vagy mit vársz el tőle. Ha pedig az üzeneted üres marad, nem megy át a lényege, akkor a konfliktus sem fog sikeresen megoldódni, csak elkenődni.

