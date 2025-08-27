Ezeket dobd ki a lakásodból, ha lehangoltnak érzed magad

A felesleges kacatok
Az első és talán legfontosabb lépés, hogy megszabaduljunk a felesleges tárgyaktól, amelyek egykor talán fontosnak tűntek, de mára inkább csak helyet foglalnak. A rendetlenség nemcsak vizuálisan fárasztó, hanem pszichológiailag is terhet jelenthet. Minden egyes felesleges tárgy, amely a nap minden szakaszában emlékeztet minket a befejezetlen feladatokra, stresszt okozhat.
Rendezzük sorba dolgainkat, és kérdezzük meg magunktól: „Valóban szükségem van erre? Mikor használtam utoljára?” Ha a kérdésekre adott válasz nem kielégítő, itt az ideje szembenézni azzal, hogy ez a tárgy talán jobb helyen lenne máshol – például a szelektív hulladékgyűjtőben vagy egy jótékonysági szervezetnél.
